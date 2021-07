Anticipazione Una Vita, Cinta ed Emilio lasciano Acacias: che fine fanno

By

Arriva il momento di salutare Cinta ed Emilio in Una Vita. I telespettatori italiani dovranno, nelle prossime settimane, dire addio alla giovane coppia. Un’uscita di scena non del tutto inaspettata, visto che la Dominguez ha sempre dimostrato di voler seguire le orme di sua madre. Ed è proprio per inseguire il suo sogno di diventare una cantante famosa che decide di sposare subito il Pasamar.

Nelle prossime puntate italiane, Emilio e Cinta si sposano, diventando così marito e moglie. A scegliere di celebrare subito le nozze è la stessa Dominguez, che non ha alcuna intenzione di partire per i lunghi tour senza la sua dolce metà. Acacias festeggia ben due matrimoni: non solo il loro, ma anche quello di Camino e Ildefonso.

La figlia di Felicia è costretta a salire sull’altare insieme al giovane aristocratico, ma non ha alcuna intenzione di rinunciare all’amore che nutre nei confronti di Maite. Dunque, il pubblico può attendere altri colpi di scena che riguardano la storia proibita nata tra Camino e la pittrice parigina. Emilio, però, non può più aiutarla. Il Pasamar decide di stare a fianco alla sua Cinta, pronta a realizzare il suo grande sogno.

Hanno affrontato tanti ostacoli insieme. Si sono lasciati più volte, ma sono subito tornati a formare una coppia. Ora la loro storia è basata su basi concrete e non hanno più alcuna intenzione di vivere separati. Ed ecco che dopo il matrimonio, arriva il momento di salutare Emilio e Cinta, che lasciano Acacias.

Le anticipazioni di Una Vita annunciano un momento commovente. Come già si può immaginare, Bellita e José Miguel fanno fatica a lasciare andare la loro ragazza in giro per il mondo.

La Del Campo, però, sa quanto sua figlia ci tenga a seguire le sue orme e così le tocca lasciarla andare. Oltre ciò, Bellita ha molto a cui pensare dopo questa partenza. Ma che fine fanno Cinta ed Emilio dopo la loro uscita di scena?

La giovane coppia approda in Argentina, dove inizia una nuova vita. Il pubblico italiano non dovrà temere, in quanto continuerà a sentir parlare dei due giovani innamorati.

In particolare, arriva a Bellita una lettera, attraverso cui Cinta la informa di avere problemi con la gravidanza. Per tale motivo, i Dominguez lasciano momentaneamente Acacias per raggiungere la figlia in Argentina.

Inoltre, i telespettatori assisteranno anche a un loro breve ritorno nel quartiere spagnolo. Ma va precisato che non tornano più a fare parte della trama come protagonisti.