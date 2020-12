Una Vita puntate spagnole: Emilio e Cinta tornano dopo la morte di Felicia

Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano il ritorno di Emilio e Cinta ad Acacias. Proprio dopo la morte di Felicia, la coppia decide di tornare nel ricco quartiere spagnolo, non si sa per quanto tempo. Nel corso delle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia, Emilio e Cinta decidono di convolare a nozze. I due giovani innamorati hanno affrontato diversi problemi prima di poter vivere il loro amore. Inizialmente le loro rispettive madri, Felicia e Bellita, hanno remato contro questa relazione. Ma a complicare ancora di più la situazione è stato l’arrivo ad Acacias di Copernico Ledesma. In questo modo, Cinta ha scoperto che in realtà Emilio era promesso sposo di Angelines, a causa di un ricatto.

Il passato è tornato a bussare alle porte del giovane Pasamar, che inizialmente non ha trovato altra soluzione che accettare di sposare Angelines. Con l’aiuto di Antonito, ha poi cercato di allontanare la ragazza presentandole altri giovani del quartiere. Questo non è bastato per evitare il matrimonio. Emilio è stato poi beccato con Cinta in un momento di passione in casa Dominguez da Ledesma. Tale incontro ha scatenato l’ira di Copernico, che poi dopo brevissimo tempo ha lasciato il quartiere insieme alla figlia, mettendo fine all’accordo. Felicia si è così sacrificata, temendo che Ledesma potesse denunciare Emilio per l’omicidio che ha commesso in passato.

Ledesma è tornato ad Acacias pronto a convolare a nozze con la ristoratrice, ma ecco che il Pasamar è riuscito a mandarlo via. Ora Emilio e Cinta devono affrontare altre difficoltà, prima di diventare marito e moglie. Quando finalmente coronano il loro sogno, lasciano Acacias e vanno a vivere in Argentina. Nel frattempo, nel ricco quartiere spagnolo avvengono altri colpi di scena. Camino va via e poi Felicia muore avvelenata. Sin da subito, Marcos Bacigalupe – una vecchia conoscenza della donna che arriva ad Acacias – cerca le prove che possano portare al colpevole dell’omicidio.

Sono in queste settimane, nelle puntate in onda in Spagna, Marcos scopre che a uccidere la sua amata Felicia è stata Soledad, la sua domestica! Intanto, sta per essere pubblicato un nuovo album e il libro biografico di Bellita. Ed è proprio per questo motivo che Emilio e Cinta fanno ritorno a casa dall’Argentina. La coppia vuole essere presente in questo momento così felice per la cantante. La sorpresa, ovviamente, rende entusiasti i due coniugi Dominguez. Ma cosa fa ora che è tornato ad Acacias Emilio? Il ragazzo potrebbe volere delle risposte sulla morte della madre, ma per questo bisogna attendere le future anticipazioni spagnole.

Emilio potrebbe avvicinarsi a Marcos per avere delle risposte. In questo momento, però, l’uomo si ritrova a vivere altre situazioni abbastanza pericolose. Sicuramente il ritorno della giovane coppia porterà nuovi colpi di scena!