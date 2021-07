Anticipazione Una Vita, Maite ha lasciato Acacias: ecco quando torna

I telespettatori italiani hanno appena assistito al commovente addio tra Maite e Camino. La pittrice parigina, nelle scorse puntate di Una Vita, ha dovuto accettare la realtà e prendere una dura decisione. Ora che è finalmente fuori dal carcere, non può permettere di far affrontare ulteriori problemi alla Pasamar. Pertanto, si è trovata costretta a lasciare Acacias.

Il loro effettivamente è stato un addio? La risposta è no. Camino e Maite si rivedono, ma per assistere a questo momento bisognerà attendere parecchio. La giovane Pasamar si ritrova prima a vivere altri problemi. Il suo matrimonio con Ildefonso non inizia nel migliore dei modi. I due non riescono a trovare la serenità insieme e Felicia non può che sentirsi in colpa.

Nel frattempo, Maite continua la sua vita a Parigi. La loro storia d’amore impossibile ha appassionato migliaia di telespettatori in Spagna e in altri Paesi del mondo. Sono tanti coloro che hanno tifato per loro. Infatti, si è spesso parlato di uno spin-off dedicato interamente al futuro di Maite e Camino a Parigi.

Per stare insieme hanno dovuto attraversare molte difficoltà, senza riuscire a viversi liberamente il loro amore, a causa dell’intromissione di Felicia. Maite ora, dopo aver trascorso vari giorni in prigione, è stata costretta ad andare via, per proteggere Camino e salvaguardare l’immagine della sua famiglia.

Alla Pasamar, però, ha promesso che non dimenticherà mai la loro storia. Difficile per la figlia di Felicia lasciare andare via la sua amata, ma è convinta che un giorno si ritroveranno.

E così accade. Un legame invisibile, il loro, che dura nel tempo, anche vivendo a distanza. Per i telespettatori la reunion delle Maitino ha rappresentato un momento molto atteso.

In un periodo difficile per Camino, Maite decide di tornare ad Acacias. Le anticipazioni spagnole segnalano che Ildefonso perde la vita. Dunque, la Pasamar si ritrova ad affrontare un importante lutto.

Il giorno del suo 21esimo compleanno, Camino è profondamente addolorata, ma accade qualcosa che le strappa un grande sorriso.

Apre la porta del ristorante e trova di fronte a sé Maite, con una valigia in mano. La pittrice le spiega di aver saputo quanto accaduto e di aver deciso di starle accanto in questo momento difficile.

Ed ecco che, in questa fase della trama, il pubblico di Canale 5 vedrà Camino e Maite riunirsi. Intanto, Felicia si sente in colpa per l’infelicità di sua figlia. Questa volta, le cose per le Maitino potrebbero andare in modo decisamente diverso.