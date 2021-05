Una Vita ha chiuso, ultime news sugli spin-off: “Ci sono delle proposte”

Si torna a parlare di uno spin-off per Una Vita. La soap opera spagnola ha avuto il suo finale, dopo anni di messa in onda su La1. Ma i telespettatori sperano che lo spirito di Acacias 38 possa restare vivo attraverso altre serie. In particolare, in questi mesi si è parlato spesso di uno spin-off incentrato su Maite e Camino. La storia d’amore tra la pittrice parigina e la figlia di Felicia ha appassionato moltissimi telespettatori, in varie parti del mondo. VerTele ha intervistato Ylenia Baglietto, interprete di Maite, poco prima della messa in onda dell’ultima puntata e, in questa occasione, si parla nuovamente dello spin-off di Acacias 38.

“Lo spin-off di ‘Maitino’ sarebbe fantastico, un modo per mantenere vivo lo spirito di ‘Acacias 38”, dichiara la Baglietto. A detta dell’attrice, ci possono essere migliaia di possibilità. Al di là del podcast, che raccontava la vita di Maite e Camino a Parigi, potrebbe arrivare un altro progetto. TVE ha fatto sapere che stanno studiando varie proposte per dei possibili spin-off di Una Vita. Sembra, dunque, che non ci sia solo la possibilità di vedere Maitino, ma anche altro. Ad esempio, l’attenzione potrebbe spostarsi su Elvira e Simon, che insieme hanno lasciato Acacias, anni fa, per vivere il loro amore.

Stesso discorso si potrebbe fare per Blanca e Diego. Inoltre, potrebbe non essere escluso uno spin-off legato all’amatissimo Mauro San Emeterio, che continua a lavorare con le forze dell’ordine lontano dal quartiere spagnolo. Ylenia Baglietto fa sapere che Verónica Sáenz – regista e sceneggiatrice della serie – ha fatto varie proposte. Successivamente TVE ha annunciato che stava facendo le sue valutazioni. Questa è l’ultima notizia che è uscita fuori riguardante i possibili spin-off. Ovviamente, l’attrice spera che Maitino possa avere una possibilità di tornare sul piccolo schermo, visto il successo ottenuto con Acacias 38.

Detto ciò, la Baglietto sarebbe felice di mettere su una serie del genere, visto che la coppia è diventata un riferimento per la comunità LGBT. Inoltre, l’attrice non può non parlare della chiusura della soap. Il finale è andato in onda in Spagna lo scorso 4 maggio e l’interprete di Maite si dichiara molto dispiaciuta. Le sarebbe piaciuto vedere il suo personaggio tornare prima dell’ultima puntata. Essendo arrivata improvvisamente la decisione di chiudere la soap e con i problemi legati al Covid-19, Ylenia comprende che sarebbe stato complicato far tornare tutti i personaggi.

Per il finale di Acacias 38 fanno il loro ritorno Leonor, Susana e Armando. Gli altri volti che hanno lasciato il quartiere o che hanno perso la vita nel corso di questi anni vengono comunque ricordati nella scena finale.