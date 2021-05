Ultima puntata Una Vita, il riassunto: che fine fanno Felipe, Lolita e gli altri

Tutto quello che succede nel corso dell’episodio finale della soap opera di Acacias 38, che è andato in onda ieri su La1 in Spagna

Come finisce Una Vita? L’ultima puntata vede un po’ tutti i protagonisti al centro della scena. È andata in onda ieri su La1 in Spagna e ha soddisfatto le aspettative dei telespettatori. Felipe ha avuto il suo lieto fine. Ritrova l’amore dopo tante sofferenze con l’infermiera Dori. Ma prima di prendere la scelta definitiva sul futuro di questa sua nuova relazione, l’Alvarez Hermoso ha un ultimo confronto con Genoveva. Quest’ultima sta per morire, dopo essere stata colpita da un colpo d’arma da fuoco. Esprime il suo ultimo desiderio, quello di vedere Felipe.

Per lei l’avvocato rappresenta il grande amore, dopo Samuel Alday. In lacrime cerca il perdono dell’Alvarez Hermoso, ma non ottiene ciò che spera. Infatti, Felipe la guarda indifferente e la lascia morire da sola in casa sua. Viene poi ritrovata senza vita da sua figlia Gabriela e il maggiordomo Marcelo. La ragazza è, in realtà, complice di Cayetana! Felipe si lascia alle spalle i brutti ricordi e decide di fare un passo in avanti nella sua storia d’amore con Dori. L’avvocato sceglie di lasciare Acacias e di accompagnare l’infermiera a Ginevra, dove potranno vivere la loro relazione con serenità.

Altri personaggi, che il pubblico italiano ancora non conosce, hanno il loro lieto fine. Pascual e Hortensia vivono il loro amore alla luce del sole, mentre Azucena decide di restare nel quartiere con Guillermo. Alodia si riconcilia con Ignacio e Ramon finalmente accetta la relazione tra Lolita e Fidel. La Casado, però, non si sente ancora pronta a ricostruire la sua vita insieme all’uomo. Bellita, intanto, riceve la medaglia al merito artistico e poi festeggia con tutti i vicini nel centro di Acacias.

Tornano nel quartiere Armando e Susana, che propongono un nuovo affare a Liberto e Rosina per esportare petrolio. Inoltre, la Rubio ha modo di rivedere sua figlia Leonor, che a sorpresa torna ad Acacias. Riceve, però, una notizia difficile da accettare: Casilda lascia il suo lavoro di domestica. Una Vita finisce con una grande festa che vede i protagonisti del quartiere intorno a Bellita, che si esibisce. Infine, la soap ha concluso questo grande finale con alcune scene inaspettate, che hanno sorpreso il pubblico.

In quest’ultima fase della puntata si è nel 2022 e prende inizio con un Felipe moderno che nel quartiere. L’Alvarez Hermoso entra nel palazzo e trova Lolita. Insieme i due scherzano e, piano piano, compaiono altri personaggi. Ramon è un attore e Jacinto un ministro. Fabiana e Liberto sono due infermieri che fanno visita a Moncho, il figlio di Antonito e Lolita, che oggi avrebbe 108 anni. Servante è un agente immobiliare senza scrupoli che tenta di vendere una casa a Rosina e Casilda, madre e figlia nel 2022.