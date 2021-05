Una Vita finale, Casilda lascia Rosina e Liberto: lacrime e reazione inattesa

Oggi andrà in onda in Spagna l’ultima puntata di Una Vita! Intanto, attraverso le anticipazioni spagnole si sa già che Casilda prende una decisione importante sul suo futuro, che segna un grande cambiamento nella sua vita. Ebbene, la domestica lascia il suo posto nella casa di Rosina. Dopo tantissimi anni trascorsi a fianco alla Rubio, la dolce Casilda sceglie di cambiare vita. Ciò accade quando Fabiana condivide con lei un biglietto della lotteria. Poco dopo, scoprono di aver centrato il jackpot e di aver vinto moltissimi soldi! Casilda non smette di pensare a cosa fare con tutto questo denaro, mentre Servante e Fabiana vanno in vacanza per qualche giorno.

Arriva il momento per la domestica di prendere una decisione importante: aprirà un’attività tutta sua. Prima, però, deve lasciare il suo posto nella casa di Rosina. Pertanto, comunica ai due coniugi Seler la notizia. In lacrime, Casilda si dichiara pronta a salutare le vesti di domestica per aprire le porte a un futuro più soddisfacente. A stupire è la reazione di Rosina. Quando Casilda le fa sapere che dovrà trovarsi un’altra domestica, la Rubio non appare per nulla dispiaciuta. Tratta la questione con indifferenza e questo, ovviamente, lascia senza parole la povera Casilda.

Liberto viene a conoscenza di quanto accaduto e tenta di consolare la ragazza. Ma dietro la reazione di Rosina potrebbe, in realtà, nascondersi tanta sofferenza. Indubbiamente, la Rubio è molto legata a Casilda. Potrebbe aver finto di essere indifferente alla notizia per non creare problemi alla ragazza. Casilda è la persona che è rimasta sempre e comunque al fianco di Rosina. Sin dalla prima puntata, il pubblico l’ha conosciuta come la domestica degli Hidalgo. Maximiliano è morto e Leonor ha lasciato Acacias per rifarsi una nuova vita.

Accanto a Rosina è sempre rimasta Casilda, la sua fedele domestica. La sua decisione di aprirsi un’attività tutta sua provoca, sicuramente, tanta sofferenza nella Rubio, che probabilmente non riesce a farsene una ragione. Intanto, proprio questo pomeriggio, andrà in onda il finale di Una Vita. Tra sorprese e ritorni inattesi, Acacias 38 non avrà una continuazione. E, secondo quanto ha dichiarato proprio Sandra Marchena, non tutti i protagonisti avranno un lieto fine.

Per Rosina e Liberto è stato riservato un finale felice. I due coniugi Seler hanno modo di rivedere Susana e Armando, che tornano ad Acacias per proporre loro un nuovo affare. Non solo, farà il suo ritorno anche l’amatissima Leonor Hidalgo!