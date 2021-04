Una Vita anticipazioni finale: non tutti avranno il lieto fine, Leonor torna

I telespettatori spagnoli sono vicinissimi al finale di Una Vita. L’ultima puntata della soap opera spagnola di Acacias 38 andrà in onda i primi di maggio in Spagna, tra il 3 e il 4. A parlare ora di cosa accadrà ai vicini e ai domestici del quartiere spagnolo ci pensa Sandra Marchena, interprete di Rosina Rubio. Si tratta di uno dei personaggi più amati dal pubblico, presente sin dal primo episodio della telenovela. Rispondendo alle domande dei fan attraverso le Stories di Instagram, l’attrice spagnola toglie qualche piccola curiosità sul gran finale.

Le luci dei riflettori si sono già spente sul set di Acacias e l’ultima puntata è già stata registrata. Pertanto, Sandra Marchena sa perfettamente come si concluderà la storia. A chi le chiede se le è piaciuto il finale, l’attrice positivamente. Dunque, sembra proprio che la trama dell’ultima puntata sia riuscita a soddisfare le aspettative di una delle protagoniste della soap opera. La sua risposta potrebbe anticipare che Rosina avrà il suo lieto fine. Su questo punto, tocca però fare una precisazione. Secondo quanto rivela in queste ore l’interprete, non avranno tutti un finale felice.

“Alcuni personaggi avranno un lieto fine e altri no”, svela Sandra Marchena. Questo è sicuramente un dettaglio che non sbalordirà i telespettatori. Basta pensare al finale che è stato scelto per Il Segreto, per capire che alcuni personaggi potrebbero perdere la vita proprio durante l’ultima puntata. Un’altra domanda che attira l’attenzione riguarda il ritorno di Leonor Hidalgo nel finale di Una Vita. Vederla tornare nel ricco quartiere spagnolo sarebbe per i telespettatori una graditissima sorpresa!

Un fan chiede all’attrice quando torna ad Acacias Leonor. “Presto!”, questa la risposta di Sandra Marchena. Pare, dunque, che la giovane Hidalgo tornerà nel ricco quartiere spagnolo nelle ultime puntate. Cosa porterà la scrittrice a fare ritorno ad Acacias? Per scoprirlo bisognerà attendere. L’ultima volta che il pubblico ha visto Leonor è stato quando ha lasciato il ricco quartiere con Inigo. Dopo di che, ha fatto sapere a Rosina che era in attesa di tre gemelline.

Non solo, lei e Inigo si sono sposati. Quindi, la Hidalgo potrebbe fare ritorno in dolce compagnia. Sandra Marchena continua poi a rispondere alle domande e svela cosa pensa della scelta di mettere fine alla storia di Rosina e di tutti gli altri protagonisti.

Ammette di essere un po’ sconvolta. Nonostante ciò, è felice di tutto quello che ha vissuto sul set. È triste perché dovrà lasciare la sua Rosina, ma allo stesso tempo è emozionata per quello che riserverà il futuro.