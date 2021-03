Una Vita, girata la scena finale: quello che si sa dell’ultima puntata

In Spagna questa rappresenta una conferma del fatto che Una Vita è stata cancellata. Fino a ora, molti telespettatori hanno sperato in un passo indietro da parte della TVE. Purtroppo il pubblico deve farsene una ragione: prossimamente toccherà dire addio ai vicini di Acacias 38. La scena finale è stata già girata! A dare la notizia ci ha pensato in queste ultime ore la sceneggiatrice Verónica Sáenz. Attraverso un lungo messaggio, ha fatto sapere che i protagonisti hanno appena registrato l’ultima scena della soap opera spagnola. Sebbene abbiano già girato il finale, ci sono ancora riprese da svolgere. Infatti, sul set di Acacias 38 si spegneranno le luci dei riflettori tra qualche giorno. La soap arriverà al capitolo 1483, che andrà in onda in Spagna nella prima settimana di maggio 2021.

Tra i fan della soap c’è, ovviamente tanto dispiacere. Il solo pensiero di dire addio, dopo sei anni, ai vicini di Acacias rattrista il pubblico di La1, ma anche quello di Canale 5. “Ieri abbiamo registrato l’emozionante e ultima sequenza del nostro amato ACACIAS 38”, si legge nel post condiviso dalla sceneggiatrice. “Quanto sarà eccitante“, ha poi concluso. Ovviamente, non sono mancati i commenti da parte dei vari interpreti. Utilizzando le emoticon con le lacrime, i principali attori dimostrano di essere commossi. In particolare, è possibile notare Sandra Marchena, Juanma Navas, Sheyla Farinha, Jorge Pobes, Alejandra Meco e Alba Gutierrez.

Stagione dopo stagione, l’ambientazione e le storie dei vicini hanno appassionato vari telespettatori. Non si sa ancora di preciso quale sarà la trama dell’ultima puntata di Una Vita. Infatti, la soap sta continuando a tenere il segreto su come finirà la storia di Acacias 38. Le anticipazioni spagnole, al momento, vedono ancora protagonisti Felipe e Genoveva. Attualmente i due non stanno vivendo una trama condivisa. Mentre l’avvocato sta affrontando problemi fisici e di salute dopo l’attentato anarchico, la Salmeron è impegnata nella lotta contro il suo nuovo marito, Aurelio Quesada.

Nel frattempo, Lolita e Ramon tentano di andare avanti con le loro vite e spesso si ritrovano anche in contrasto. In particolare, le anticipazioni segnalano che la Casado inizia a trascorrere molto tempo con Fidel e questo dà molto fastidio a Ramon. Ma come si conclude la soap? C’è qualche ipotesi nell’aria, come la morte di uno dei protagonisti. E questo non possiamo che darlo per scontato, visto che un colpo di scena del genere è spesso usato da Aurora Guerra, autrice anche de Il Segreto.

Potrebbe ad esempio concludersi con la morte della terza dark lady di Acacias, Genoveva. Dopo Cayetana e Ursula, anche lei potrebbe avere un crudo finale. Non mancheranno sicuramente momenti commoventi dedicati a tutti i protagonisti che hanno fatto parte della soap, ripercorrendo la trama dalla prima puntata. Le immagini permetteranno al telespettatori di andare indietro nel tempo e rivivere le prime emozioni.