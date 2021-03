Una Vita, Lolita dopo Antonito: la sua nuova relazione distrugge Ramon

Nella soap di Una Vita sta arrivando il gran finale e le anticipazioni spagnole vedono al centro dell’attenzione anche Lolita. Dopo la morte di Antonito, l’esistenza della Casado è cambiata. Chiaramente la situazione non può essere differente. Cinque anni dopo la tragedia, la signora Palacios tenta di andare avanti con la sua vita, scontrandosi anche con Ramon. I due, dopo il salto temporale, non riescono ad andare d’accordo. Entrambi stanno soffrendo per le morti dei loro cari. La famiglia Palacios non perde solo Antonito, ma anche la dolce Carmen. Ramon deve, dunque, cercare di metabolizzare due lutti importanti. Chiaramente la morte di un figlio genera un dolore ancora più devastante. Nonostante ciò, il Palacios tenta come sempre di essere di aiuto ai suoi vicini.

Infatti, Ramon si trasferisce a casa di Felipe, il quale non sta vivendo una bella situazione. Sebbene abbia già le sue sofferenze da affrontare, ancora una volta, il Palacios non si tira indietro. Ma ecco che arriva per lui un dispiacere enorme. Ad Acacias giunge un nuovo personaggio, Fidel. Quest’ultimo racconta di aver subito anche lui delle perdite importanti cinque anni prima e si avvicina a Lolita. Tra i due è evidente la complicità e Ramon non riesce ad accettare quanto sta accadendo. Si percepisce che sta nascendo una storia speciale quando fa il suo ritorno ad Acacias Moncho, il figlio di Lolita e Antonito.

Le anticipazioni spagnole di Una Vita segnalano che il piccolo vive lontano dal quartiere spagnolo, su decisione della stessa Casado. Quando torna ad Acacias, però, Ramon reagisce non in modo positivo. L’uomo, poiché il bambino gli ricorda Antonito, preferisce non incontrarlo. Questa sua scelta delude non poco Lolita. Ma ecco che, quando Moncho deve salutare il quartiere per tornare a Cabrahigo, Ramon finalmente appare. Prima di questo speciale momento, il Palacios si ritrova ad assistere a una scena per lui inaspettata: Moncho che passeggia insieme a Lolita e Fidel.

I tre appaiono come una famiglia e questo destabilizza Ramon. La Casado si avvicina sempre di più al nuovo arrivato, tanto che decide di accettare un invito a cena. Lolita esce insieme a Fidel a mangiare e questo genera una dura reazione in Ramon, il quale non riesce a vedere positivamente questa nuova relazione! Il Palacios, infatti, va su tutte le furie perché non accetta di vedere la nuora in compagnia di un uomo che non sia suo figlio! Ora non resta che attendere per scoprire come si evolverà questa fase della trama.