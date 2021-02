Una Vita ultima stagione: il figlio di Lolita torna, ma Ramon reagisce male

Il piccolo Moncho fa il suo ritorno ad Acacias, la situazione però non serena: il Palacios non si sente pronto a incontrarlo perché gli ricorda suo figlio Antonito

Le anticipazioni spagnole di Una Vita segnalano il ritorno del figlio di Antonito e Lolita, il piccolo Moncho. Dopo l’attacco anarchico e il salto temporale, il bambino non fa parte della trama della soap opera. Infatti, come spiega la stessa Casado, il bimbo vive lontano da Acacias, a Cabrahigo. La decisione viene presa proprio da Lolita, che sta ancora affrontando il lutto dopo la morte di Antonito. Il suo rapporto con Ramon non è roseo, anzi. Suocero e nuora litigano in continuazione dopo il salto temporale. I telespettatori pensavano che dopo i decessi di Antonito e Carmen, i due avrebbero affrontato insieme le gravi perdite. Ma così non è e quando arriva Moncho ad Acacias la situazione diventa ancora più complicata. Infatti, Lolita non prende bene l’atteggiamento tenuto dal Palacios.

A causa dei litigi continui con la Casado, Ramon decide addirittura di cambiare abitazione. L’uomo va a vivere a casa di Felipe, con lo scopo di stargli vicino. Neanche l’Alvarez Hermoso sta vivendo un periodo sereno, sia mentalmente che fisicamente. Intanto, ecco che nelle prossime puntate spagnole Lolita si prepara per la visita di suo figlio Moncho. Ramon, però, non si sente pronto a vedere suo nipote, in quanto gli ricorda troppo il defunto Antonito. Frustrato dalla sua incapacità di salute il piccolo, il Palacios decide di lasciargli un regalo e andare via. Nel frattempo, va segnalato che Lolita sta instaurando un rapporto molto stretto con un altro uomo, Fidel.

La Casado si ritrova così a passeggiare per le vie di Acacias insieme alla new entry e al piccolo Moncho. Da lontano, Ramon assiste alla scena e non prende bene la situazione. Probabilmente, il Palacios non riesce a vedere il nipote in compagnia di un altro uomo che non sia suo figlio Antonito. Lolita, intanto, è ancora molto arrabbiata con il suocero, il quale non trascorre neanche un momento insieme a Moncho. A questo punto, improvvisa un pranzo insieme a Fidel nel caseificio. Anche in questa circostanza, la complicità tra i due non passa inosservata.

Le anticipazioni rivelano che Moncho chiede a Servante e Fabiana di essere i suoi nonni. La sua proposta non può non commuovere Lolita, la quale discute poi animatamente con Ramon. Il ritorno del bambino non è permanente. Infatti, il piccolo si ritrova nuovamente a lasciare Acacias. Durante la sua partenza Lolita spera che il suocero arrivi sul posto per salutarlo. Ed ecco che all’ultimo minuto, appare Ramon. Un momento emozionante che sicuramente resterà impresso nella mente del Palacios, che ancora soffre per le morti di Antonito e Carmen.