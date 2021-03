Una Vita puntate spagnole: Genoveva incinta di nuovo, ma vuole abortire

Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano che Genoveva è incinta, di nuovo! Ebbene sì, la Salmeron è per la seconda volta in dolce attesa. Questa per lei non è, però, una notizia gratificante. Infatti, la dark lady di Acacias 38 intende liberarsi della sua gravidanza. Qual è il motivo per cui decide di abortire? Genoveva aspetta un figlio da Aurelio Quesada, il suo nuovo marito. Hanno deciso di formare una coppia per seminare il terrore nel ricco quartiere spagnolo e ci stanno riuscendo. I due tornano ad Acacias, rivelando a tutti di essersi sposati, dopo il salto temporale di cinque anni. Prima sono due semplici alleati ed entrambi sono a conoscenza delle origini dell’attacco anarchico che devasta il quartiere.

Ed è proprio dopo l’attentato che lasciano Acacias per poi tornare come marito e moglie. Genoveva non sposa Aurelio per amore. Il cuore della Salmeron non batte per il Quesada, che intanto mostra interesse nei confronti di un’altra donna. Inoltre, sembra proprio che Genoveva stia cercando di remare contro suo marito, nel corso delle puntate che stanno attualmente andando in onda in Spagna. Il pubblico di Canale 5 conoscerà solo tra qualche tempo Aurelio, che giunge nel quartiere insieme alla sorella Natalia. Intanto, le anticipazioni di Una Vita segnalano la seconda gravidanza di Genoveva, che prende una drastica decisione.

Inizialmente Aurelio suggerisce alla donna che potrebbe essere incinta. La Salmeron, però, smentisce la cosa. Dopo di che, si reca da Ignacio, un nuovo volto del quartiere e nipote di Bellita, per ottenere i suoi contatti. In questo modo, tenta di trovare un medico che possa aiutarla a perdere il figlio che sta aspettando dal Quesada. Nelle prossime puntate spagnole, Genoveva continua a fare pressioni su Ignacio. Ed ecco che ottiene un appuntamento con un’ostetrica, per procedere con l’aborto. Ma non sa che Marcelo, l’uomo più fedele ad Aurelio, ha già scoperto tutto.

L’uomo corre dal suo padrone e lo informa di quanto sta accadendo. In particolare, gli fa sapere che Genoveva ha un appuntamento con un’ostetrica, che la aiuterà a liberarsi della gravidanza. Di fronte a questa notizia, Aurelio non reagisce bene, anzi. Il Quesada ordina così a Marcelo di fermare in tempo Genoveva. Riuscirà a bloccare la Salmeron?

Proprio nelle puntate che andranno in onda in questi giorni su Canale 5, il pubblico italiano assisterà al momento in cui Genoveva scopre per la prima volta di essere incinta. In questo caso, la Salmeron appare entusiasta, in quanto così può incastrare Felipe. In realtà, le anticipazioni svelano che il figlio che lei attende non è dell’avvocato, bensì di Santiago!

E mentre questa gravidanza si conclude non per volere suo, la seconda potrebbe andare a buon fine. Aurelio sembra non avere alcuna intenzione di perdere il suo primo figlio!