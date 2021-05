Una Vita l’ultima scena ricorda tutti, da Pablo a Trini: pubblico in lacrime

Tanta commozione per i telespettatori spagnoli nel corso del gran finale di Acacias 38, in cui è stato riservato un momento dedicato a tutti i personaggi che hanno preso parte alla storia del ricco quartiere

I fan hanno apprezzato il finale di Una Vita? Ebbene sì! I telespettatori spagnoli, che hanno seguito l’ultima puntata ieri, si sono mostrati soddisfatti dalle decisioni prese dalla soap opera. Acacias 38 ha avuto un finale che ha decisamente rispettato le aspettative del pubblico spagnolo. In particolare, sui social i fan hanno condiviso messaggi commoventi nel momento in cui tutti gli attuali protagonisti della soap si ritrovano al centro di Acacias. Bellita Del Campo si esibisce e fa da sottofondo a un momento decisamente emozionante. Scendendo nel dettaglio, in occasione di questo gran finale, la telenevola non poteva di certo dimenticare di dedicare un ricordo a tutti coloro che sono passati dal quartiere.

Partendo dai cattivi di Acacias, l’ultima puntata si conclude con le immagini di Cayetana, Ursula e Samuel Alday. Impossibile non emozionarsi di fronte alle varie scene. La soap opera ha avuto modo in questi lunghi anni di raccontare davvero tantissime storie, che sono entrate nel cuore dei telespettatori. Non si può dimenticare la prima importante relazione, quella di Manuela e German. I due innamorati, purtroppo, morirono durante la fuga. Dopo di che, arrivano i momenti di Mauro e Teresa, due grandi protagonisti della soap, che hanno duramente lottato contro Cayetana.

Il primo ha fatto ritorno ad Acacias per un breve periodo e si è scoperto, in questa occasione, che la Sierra ha perso tragicamente la vita. Non mancano i ricordi a personaggi che hanno lasciato Acacias e che sono ancora vivi. Ad esempio, Maria Luisa e Victor. Non solo, qualche lacrima scende anche per Celia e Trini, il cui finale fu davvero sconvolgente. I vicini di Acacias, intorno a Bellita che si esibisce, ricordano con il sorriso anche Marcia. I ricordi proseguono con Telmo e Lucia, un’altra coppia che ha conquistato il pubblico. Non si possono dimenticare Blanca e Diego, che riuscirono a sfuggire dalle grinfie di Ursula.

Impossibile dimenticare Maximiliano, defunto marito di Rosina e padre di Leonor. E parlando di lui, viene subito in mente Pablo. Arriva anche il momento di ripercorrere, con qualche secondo, la storia di Emilio e Cinta, ma anche quella di Maite e Camino. Nel video dei ricordi di Una Vita, non mancano ovviamente Carmen e Antonito. Tra i personaggi che hanno fatto parte della soap vi sono Arturo, Silvia, Juliana, Leandro, Guadalupe, Paciencia, Elvira e Simon.

Un momento speciale per i telespettatori, che hanno avuto modo di rivivere insieme agli attori tutta la storia di Acacias 38, che arriva alla conclusione con il lieto fine per alcuni personaggi. C’è chi non ha un finale felice. Si tratta di Genoveva, che muore da sola sul divano di casa sua. A prendere il suo posto da dark lady ci pensa sua figlia Gabriela, che al telefono ha una conversazione proprio con Donna Cayetana, pronta a tornare ad Acacias per riprendere il potere!