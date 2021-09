Una Vita, new entry: chi sono e cosa vogliono Miguel, Sabina e Roberto

Nuovi arrivi ad Acacias 38 nelle prossime puntate di Una Vita. Le anticipazioni segnalano l’arrivo della famiglia Olmedo, composta da Sabina, Roberto e dal nipote Miguel. Chi sono e cosa cercano nel quartiere spagnolo questi tre personaggi? Il pubblico di Canale 5 li conoscerà tra qualche settimana, quando li vedranno entrare nel ristorante dei Pasamar. La coppia di anziani, composta da Sabina e Roberta, si reca nel locale di Felicia per mangiare. La loro eccessiva curiosità sulle dinamiche del quartiere genera non pochi sospetti.

Si comprende sin da subito che sono alla ricerca di qualcosa e che non sono, appunto, di passaggio nel ricco quartiere di Acacias. Ed ecco che arriva anche il nipote della coppia, Miguel. Il giovane, che si presenta come un avvocato, ha un piacevole incontro con Anabel Bacigalupe, la figlia di Marcos. La ragazza, però, segna subito le distanze con il nuovo arrivato, il quale appare infatuato. Ma perché la famiglia Olmedo giunge ad Acacias? La presenza di tutti e tre viene giustificata dalla proposta che Miguel fa a Felicia.

Scendendo nel dettaglio, il ragazzo fa alla ristoratrice una grossa offerta per il suo ristorante. Felicia, subito dopo, comunica la notizia a Camino, che intanto è disperata per la scomparsa di Ildefonso. Chi sono di preciso Roberto, Sabina e Miguel? Che futuro hanno nel quartiere? Ebbene la famiglia Olmedo si inserisce nella trama di Una Vita, durante le puntate che andranno in onda in Italia nelle prossime settimane.

Don Roberto, interpretato da Mikel Larriñaga, diventa proprietario, insieme a sua moglie Sabina e a Miguel, del ristorante Nuovo Secolo XX. Arriva nel quartiere proprio perché suo nipote vuole acquistare il locale del centro di Acacias. Sin da subito, sia lui che Sabina, interpretata da Ana Goya, dimostrano di essere due tipi stravaganti.

Miguel, invece, inizia subito a far parte degli intrecci sentimentali della soap opera spagnola. Come già anticipato, prende una bella cotta per Anabel. Dimostra di essere un ragazzo sveglio, scaltro e, allo stesso tempo, anche un po’ presuntuoso. Con il tempo, il giovane si innamora della Bacigalupe, con cui inizia una relazione.

Bisognerà, però, fare attenzione ai reali desideri di Anabel. Infatti, successivamente, si scoprirà che quest’ultima prova ancora qualcosa per un uomo che fa parte del suo passato e che giunge ad Acacias. Non resta che attendere per assistere alle nuove vicende dei vicini del ricco quartiere.

Sicuramente non mancano i colpi di scena che vedono protagonisti Anabel e la famiglia Olmedo.