Una Vita: proposta di matrimonio per Felicia, ma Ildefonso è sparito

Le anticipazioni segnalano che Marcos chiede alla ristoratrice di diventare sua moglie: lei non può rispondergli di sì, in quanto Camino sta affrontando una situazione sconvolgente

Con il trascorrere del tempo, Felicia e Marcos si riavvicinano. Le anticipazioni di Una Vita segnalano una svolta nella vita della ristoratrice, da sempre troppo impegnata a gestire i problemi dei suoi figli. Nelle prossime puntate, arriva il primo momento romantico della coppia, con un bacio che va a rendere concreta la storia d’amore. A questo punto, il Bacigalupe decide di rendere tutto ufficiale, organizzando una festa in cui ha intenzione di annunciare il loro fidanzamento! Ed è proprio durante questo evento che avviene qualcosa di sconvolgente.

Prima di arrivare al punto, è bene anticipare che Camino scopre qual è il segreto di Ildefonso e, dunque, il motivo per cui non cerca il contatto fisico da quando si sono sposati. Ebbene, il marchesino confessa alla sua neo moglie di essere diventato impotente, durante un terribile attentato avvenuto in guerra. La notizia lascia senza parole Camino, la quale gli offre tutto il suo sostegno. La giovane Pasamar, però, commette un gravissimo errore: rivela alla sua amica Anabel (figlia di Marcos) il segreto.

Da ragazzina presuntuosa e viziata, vedendo Camino e Ildefonso fingere che tutto va bene, decide di rivelare a tutti i presenti alla festa di fidanzamento di Felicia e Marcos quanto ha appena scoperto. Un grande imbarazzo avvolge improvvisamente tutti, compreso il Bacigalupe, che chiede alla figlia di scusarsi per il grave gesto.

Anabel è davvero pentita di quello che ha fatto e cerca di dirlo a Camino. Ma quest’ultima si ritrova a vivere una situazione spiacevole: Ildefonso è scomparso. Il marchesino, dopo aver avuto un confronto con sua moglie e con suo nonno, scompare nel nulla. La giovane Pasamar è preoccupata e Felicia le propone di annullare il matrimonio.

Camino, però, va su tutte le furie e si rifiuta di abbandonare Ildefonso. E mentre Felicia sviene, Cesareo racconta di aver visto il ragazzo sconvolto vicino al fiume. Anabel cerca di confortare la Pasamar, dopo aver creato questa situazione così spiacevole. E, intanto, nelle prossime puntate di Una Vita, arriva per Felicia la proposta di matrimonio.

Marcos le chiede di diventare sua moglie e, intanto, si inserisce nella trama della soap opera Soledad, la sua nuova domestica. Felicia, però, non risponde con un bel sì alla proposta: gli chiede del tempo, fino a quando la situazione di Ildefonso non sarà risolta.

Nel frattempo, Camino continua a soffrire per la scomparsa del marito, visto che passano diversi giorni senza sapere più nulla di lui. Un momento davvero difficile per la giovane Pasamar.