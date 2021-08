Una Vita, Felicia chiede a Camino di lasciare Ildefonso: lui scompare

Il segreto di Ildefonso nelle prossime puntate di Una Vita genera il caos ad Acacias 38. Ciò accade quando Camino scopre il motivo per cui suo marito non cerca alcun contatto fisico con lei. Confidandosi anche con la sua nuova amica Anabel Bacigalupe – figlia di Marcos – capisce che c’è qualcosa che non va. Tenta così di scoprire la verità e quando raggiunge il suo obbiettivo mostra tutta la sua sensibilità e il suo buon cuore.

Dopo tanta insistenza da parte della Pasamar, Ildefonso decide di essere finalmente sincero. Il marchesino le confessa di essere diventato impotente quando ha combattuto in guerra. La notizia lascia senza parole Camino, che gli assicura la sua vicinanza e il suo sostegno. Purtroppo, la figlia di Felicia commette un gravissimo errore: confida il segreto ad Anabel.

Intanto, Marcos organizza una festa, durante la quale ha intenzione di annunciare il suo fidanzamento con Felicia. Ed è proprio durante questo evento che Anabel svela a tutti il segreto di Ildefonso. La giovane Bacigalupe non riesce a digerire il fatto che Camino si mostri felice e serena insieme al marito. Così, rovina a tutti la festa rivelando cosa nasconde il marchesino.

Subito dopo, Anabel si rende conto dell’errore commesso e appare abbastanza imbarazzata. Invece, mentre gli ospiti vanno via, Felicia si precipita fuori sconvolta. Marcos rimprovera sua figlia per quello che ha fatto e la costringe a scusarsi con la ristoratrice. Intanto, però, Felicia non riesce a credere a quello che ha appena sentito e chiede spiegazioni a Camino, la quale non può fare altro che confermare.

Le anticipazioni di Una Vita segnalano che Ildefonso ha un confronto con la giovane moglie, ma non arrivano ad alcuna conclusione. Infatti, i due continuano a litigare su quello che è appena successo. Non solo, Camino ha un’accesa discussione anche con Felicia, la quale subito dopo sviene. A prendersi cura di lei ci pensa Marcos, che passa tutta la notte a casa sua.

La giovane Pasamar non si lascia di certo intimorire dai pettegolezzi e chiarisce a suo marito che continuerà a sostenerlo qualunque cosa accada. Ma Ildefonso si ritrova ad affrontare una situazione difficile: suo nonno, il marchese di Pontones, lo respinge e lo rimprovera duramente.

A questo punto, Felicia propone a Camino l’annullamento del matrimonio. La ragazza, però, perde completamente la pazienza con sua madre e quando torna a casa si preoccupa di fronte all’assenza di suo marito. Infatti, Ildefonso è sparito.