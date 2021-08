Anticipazioni Una Vita, Anabel tradisce Camino e svela il triste segreto

Come si poteva già immaginare, il matrimonio di Camino e Ildefonso non procede a gonfie vele. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che, sin da subito, si percepisce un’aria tesa tra i due neo coniugi. Felicia cerca di portare serenità nella giovane coppia, ma senza ottenere il risultato sperato. La situazione si complica quando ad Acacias arriva la lieta notizia sulla gravidanza di Cinta.

La giovane Dominguez, insieme a Emilio, annuncia di essere incinta, inviando una lettera dall’Argentina. Tutti sono felici per la dolce attesa, ma Felicia a questo punto sprona Camino e Ildefonso a mettere su famiglia. Questa sua richiesta irrigidisce il marchesino, che sembra non avere alcuna intenzione di lasciarsi andare alla passione con sua moglie.

Non che la cosa le dispiaccia visto che il suo cuore batte per Maite, ma Camino si insospettisce quando nota che suo marito non è intenzionato ad avere dei contatti fisici con lei. Pertanto, cerca delle spiegazioni e capisce che le sta nascondendo qualcosa di davvero importante. Intanto, la giovane Pasamar instaura un’amicizia con Anabel, la figlia di Marcos.

Felicia, vedendo le due in sintonia, inizia a ribellarsi. La ristoratrice appare sconfortata quando nota che Camino si sta legando ad Anabel e teme che tra le due possa esserci qualcosa che va oltre una semplice amicizia. Ildefonso chiede pazienza alla Pasamar, la quale soffre perché non riesce a capirlo. Ed ecco che finalmente il marchesino decide di parlare a cuore aperto con Camino.

Quando ha combattuto in guerra ha riportato delle gravi ferite, che gli hanno causato un problema: è diventato impotente. Questo è il motivo per cui Ildefonso non fa l’amore con Camino. Una svolte scoperta la verità, la giovane Pasamar appare sconvolta. Non ha intenzione di ripudiarlo, anzi gli mostra tutto il suo sostegno.

Nonostante ciò, le anticipazioni di Una Vita fanno sapere che la situazione si complica ulteriormente. Ildefonso interpreta male il supporto di Camino, che subito dopo lo respinge bruscamente. Il marchesino appare davvero adirato e la figlia di Felicia sembra intenzione a svelare questo grande segreto alla sua nuova amica.

Ebbene sì, l’ingenua Camino si confida con Anabel a cui rivela cosa nasconde Ildefonso. La giovane Pasamar è affranta e cerca consolazione nella lettera che ha ricevuto da Maite. Ildefonso la scopre e ammette di averla sposata pur sapendo della sua storia d’amore con la pittrice parigina.

Camino perde le staffe di fronte a questa confessione, ma in pubblico entrambi fingono che tutto procede bene tra loro. Anabel, quando vede la sua amica fingere di essere felice con Ildefonso di fronte a tutti, esplode.

Ed è a questo punto che la figlia di Marcos svela il triste segreto del marchesino! In questo modo, tradisce chiaramente la fiducia di Camino, che mai si sarebbe aspettata tutto questo.

Dalle anticipazioni è possibile comprendere che il gesto di Anabel porta inevitabilmente a delle terribili conseguenze!