Una Vita anticipazioni, la lettera di Cinta causa una crisi: Bellita saluta José

Bellita è pronta a raggiungere sua figlia Cinta in Argentina. Le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita segnalano che la ragazza dà, dall’Argentina, una bellissima notizia ai suoi genitori: lei ed Emilio aspettano il loro primo figlio. Ed è proprio questo annuncio che porta la cantante a prendere una decisione importante, che non trova l’approvazione di José Miguel.

Il tutto accade dopo la partenza di Emilio e Cinta. I due diventano marito e moglie e, come previsto, partono per l’Argentina. La giovane coppia lascia così Acacias, tra saluti commoventi. A questo punto, in casa Dominguez si accendono nuovi problemi. Scendendo nel dettaglio, José Miguel decide di seguire Golden negli Stati Uniti, per continuare la sua carriera da attore.

Bellita resta in silenzio, ma non ha in realtà alcuna intenzione di lasciare Acacias. Non dice nulla al marito e, con l’aiuto di Alodia, mette in atto una serie di mosse per fargli cambiare idea. Ogni suo piano, però, non produce i risultati sperati. José Miguel conosce bene sua moglie e capisce cosa le sta passando per la testa.

Così, la sorprende, annunciandole che Julio prenderà il suo posto negli Stati Uniti! Il figlio illegittimo del Dominguez, che si è presentato ad Acacias poco tempo fa, vorrebbe seguire le orme del padre e dedicarsi alla recitazione. Golden decide di portare con sé il giovane, lasciando José Miguel alla sua vita tranquilla nel ricco quartiere spagnolo.

Tutto sembra essere risolto in casa Dominguez, ma il lieto annuncio di Cinta causa una nuova crisi tra Bellita e José Miguel. La giovane cantante fa sapere alla sua famiglia che è incinta! La lieta notizia viene, ovviamente, presa con felicità da tutti i residenti di Acacias. Ma ecco che, secondo le anticipazioni di Una Vita, Bellita decide di andare in Argentina.

Non potendo riportare Cinta in Spagna, la cantante intende raggiungerla per prendersi cura di lei. Ormai la Del Campo è convinta della sua scelta e annuncia che partirà con o senza José Miguel.

Quest’ultimo tenta di convincerla a non partire, ma è tutto inutile. Infatti, Bellita annuncia alle sue amiche che sta per andare in Argentina. Arriva così il momento per i due coniugi Dominguez di salutarsi.

José, però, si pente e parte alla ricerca di sua moglie: non ha intenzione di lasciarla partire da sola. Bellita fa lo stesso e torna indietro. Si riabbracciano e si promettono che non si separeranno mai più.

Oltre ciò, una nuova lettera di Cinta dall’Argentina riesce a rassicurare Bellita. La ragazza fa sapere i dettagli del suo tour ai due genitori.