Una Vita: Julio lascia Acacias, Cinta ed Emilio aspettano un figlio

Subito dopo la partenza del ragazzo, arriva ad Acacias una bellissima notizia per Bellita e José Miguel

Arrivano belle notizie ad Acacias nelle prossime puntate di Una Vita. In particolare, a riceverle sono Bellita e José Miguel, che ovviamente si tengono in contatto con Cinta ed Emilio. La giovane coppia ha appena deciso di convolare subito a nozze. Così, diventando marito e moglie, potranno partire insieme per l’Argentina, dove la Dominguez può continuare a seguire il suo sogno.

Ed ecco che arriva il giorno del matrimonio, a cui prende parte anche Arantxa. L’ex domestica dei Dominguez fa ritorno ad Acacias proprio per assistere al lieto evento. Insieme a loro si sposano anche Camino e Ildefonso. Doppio matrimonio, dunque, nel ricco quartiere spagnolo. Subito dopo le nozze, Arantxa torna nel suo paese e lascia nuovamente Acacias.

Ma questo non è l’unica uscita di scena. Infatti, anche Emilio e Cinta lasciano Acacias e così anche la trama di Una Vita. Bellita e José salutano emozionati la figlia e Felicia fa lo stesso con il suo. Un momento commovente per i telespettatori che si sono affezionati alla giovane coppia. Tornano poi i problemi in casa Dominguez.

José Miguel vuole seguire Golden e così il suo sogno di diventare attore negli Stati Uniti. Bellita, invece, non intende spostarsi da Acacias. Nonostante ciò, non ne fa parola con il marito e, con la complicità di Alodia, tenta di fargli cambiare idea. Mette in atto una serie di mosse, attraverso cui non ottiene il risultato sperato.

José conosce bene sua moglie e, in poco tempo, capisce cosa sta accadendo. A questo punto, decide di rinunciare alla carriera di attore e Golden porta con sé suo figlio Julio. Il pubblico assisterà così all’uscita di scena del ragazzo. Le anticipazioni segnalano che, anche questa partenza, è commovente.

Tutto sembra tornare alla normalità, sebbene José Miguel e Bellita sentano la mancanza di Cinta e Julio. La Del Campo cerca, a questo punto, di intrattenere suo marito per non farlo annoiare.

Ma tutto ciò che il Dominguez desidera, in realtà, è riposare. Pertanto, si stanca subito dei progetti che Bellita organizza per lui. E finalmente la affronta: è molto grado per il suo interesse, ma preferisce la vita tranquilla.

Ed ecco che subito dopo José Miguel e Bellita ricevono una notizia bellissima: Cinta è incinta! Lei ed Emilio aspettano il loro primo figlio e tutto il vicinato accoglie l’annuncio con felicità.

Le anticipazioni segnalano che il pubblico di Canale 5 rivedrà la giovane coppia. Fanno ritorno ad Acacias, tra qualche tempo, ma poi tornano subito in Argentina.