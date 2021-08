Una Vita: Maite si mette in contatto con Camino, Ildefonso ha un segreto

Maite decide di mettersi in contatto con Camino nelle prossime puntate di Una Vita. La pittrice parigina ha dovuto dire addio alla giovane Pasamar, dopo essere uscita di prigione. Convinta che la vita della ragazza potesse andare distrutta, ha scelto di rinunciare al loro amore. Ma quello a cui il pubblico ha appena assistito non è di certo un addio definitivo, bensì un arrivederci.

Prima di poter rivedere Maite ad Acacias dovrà trascorrere diverso tempo e, intanto, Camino sposa Ildefonso. La figlia di Felicia ha deciso di accettare la proposta di matrimonio. Entusiasta di questa decisione è, ovviamente, la ristoratrice. Emilio si oppone al fidanzamento, in quanto è consapevole del fatto che sua sorella si stia sposando senza amore.

Ma ormai deve solo accettare questa situazione e la scelta presa da Camino. Arriva il giorno del matrimonio, durante il quale si sposano anche Emilio e Cinta. La situazione per la giovane Pasamar si complica, poiché il suo matrimonio non appare per nulla sereno, sin dal primo giorno. Felicia si rende conto che c’è qualcosa che non va tra sua figlia e Ildefonso.

E quando nota il rapporto speciale che è nato tra Camino e Anabel inizia ad avere dei sospetti. La ristoratrice teme che la giovane si sia innamorata della nuova arrivata e così si accendono nuovi scontri nella famiglia Pasamar, con Emilio che si trova in Argentina. E proprio da lì arriva una bellissima notizia: Cinta è incinta.

Felicia è entusiasta e vorrebbe che anche Camino si costruisca la sua famiglia. Questo, però, appare impossibile. Infatti, la giovane Pasamar non trascorre con Ildefonso neppure la prima notte di nozze, ma non per volere suo. Il ragazzo si mostra distante con Camino sotto questo punto di vista.

Ovviamente, la figlia di Felicia inizia ad avere dei dubbi al riguardo ed è consapevole del fatto che suo marito le stia nascondendo qualcosa. C’è qualcosa che impedisce a lui di trascorrere una notte di passione con lei.

Intanto, mentre accade tutto questo, arriva una lettera di Maite. La giovane Pasamar è felice dopo aver letto il messaggio e Felicia interpreta male la sua gioia. Secondo le anticipazioni di Una Vita, la ristoratrice pensa che dipenda tutto da Anabel.

Ildefonso, invece, sta per scoprire Camino che risponde alla lettera di Maite. Fortunatamente, la giovane Pasamar riesce a impedire al marito di leggere cosa sta scrivendo. Questo mette ulteriormente a dura prova il loro rapporto.