Una Vita anticipazioni, addio a Maite e Camino: il finale per la coppia

Ebbene i telespettatori dovranno salutare Maite e Camino nel corso delle prossime puntate di Una Vita. Le anticipazioni spagnole segnalano che non ci sarà più alcun modo di rivederle ad Acacias 38. Dunque, per i telespettatori italiani questo sarà un vero addio alle Maitino! Prima, però, devono accadere una serie di eventi, che portano la giovane Pasamar ad avere il suo tanto atteso lieto fine. Quando si salutarono, durante la partenza della pittrice, promisero che un giorno si sarebbero incontrate di nuovo.

Ed ecco che questo momento sta per arrivare, sebbene questo non sia un periodo sereno per Camino. Maite torna ad Acacias quando la sua amata sta affrontando un grave lutto. Ildefonso è morto e viene trovato vicino al fiume. Si pensa, sin da subito, che il marchesino si sia tolto la vita. La notizia, ovviamente, distrugge la Pasamar, che non sa proprio come affrontare questa situazione. Intanto, Anabel fa di tutto affinché Felicia e Marcos si ritrovino e riesce nel suo intento.

Lontano da Acacias, la ristoratrice sposa il Bacigalupe! Sebbene stia soffrendo, Camino è comunque felice per sua madre. E proprio mentre si ritrova a fare i conti con la sua vita devastata, suona il campanello. Quando apre la porta magicamente si ritrova di fronte a Maite. Inutile dire quanto le due siano felici di rivedersi e riabbracciarsi. Ovviamente, non mancano i momenti passionali!

Ci sono anche situazioni che portano la pittrice parigina a provare una certa gelosia per il rapporto che Camino ha instaurato con Anabel. Fortunatamente il tutto si rivela essere un fraintendimento e la Pasamar decide di lasciare per sempre Acacias. Mentre sta facendo le valigie, arriva sua madre e fa una scoperta davvero inaspettata.

Impossibile crederci, ma è proprio Felicia a chiedere a Maite di tornare ad Acacias, raccontandole della morte di Ildefonso. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che la ristoratrice si sente in colpa per tutto ciò che sta accadendo a sua figlia e così decide di darle la possibilità di viversi il suo grande amore. A questo punto, con il benestare di Felicia, Camino e Maite lasciano Acacias!

Le due possono finalmente avere la vita che da tempo sognano, insieme, a Parigi! Una grande avventura attende la giovane Pasamar, che dalla Spagna si trasferisce definitivamente in Francia. La soap opera spagnola ha già avuto il suo finale e si sa già che le Maitino non tornano nel ricco quartiere.

Bisogna, però, prestare attenzione alle richieste del pubblico. Dopo la chiusura delle telenovela, in tanti hanno chiesto un reboot sulla storia di Maite e Camino a Parigi. Esiste già un format radiofonico, che riprende appunto la vita delle due sul territorio francese. Ma ora i fan vogliono rivederle sul piccolo schermo!