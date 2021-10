Una Vita Camino, Maite e Anabel: nuovo triangolo amoroso? Forti gelosie

By

Ormai è chiaro: Maite torna ad Acacias nelle prossime puntate di Una Vita. Finalmente la pittrice parigina si ricongiunge con Camino, che non sta vivendo un periodo poi così semplice, anzi tutt’altro. Infatti, proprio quando la sua amata fa ritorno nel ricco quartiere spagnolo, la giovane Pasamar sta affrontando un grave lutto. Dopo scontri e tensione, Ildefonso si suicida. Il marchesino viene trovato morto vicino al fiume dopo ore di ricerche e, ovviamente, la notizia devasta Camino e non solo.

Felicia di fronte alla morte di Ildefonso inizia a provare dei forti sensi di colpa, tanto che decide di vendere il suo ristorante e di lasciare il quartiere. A impedirle di dire addio ad Acacias ci pensa Anabel, che organizza una festa in modo che possa rivedere suo Marcos. Quest’ultimo porta via con sé Felicia e la sposa, lontano dal quartiere. I due, pertanto, fanno ritorno già come marito e moglie. Tutti si congratulano con loro, anche Camino, che riceve presto una graditissima sorpresa.

Alla sua porta bussa improvvisamente Maite. Le due si ritrovano dopo tanto tempo e ora per loro è arrivato il momento di viversi senza più alcun ostacolo. Infatti, le anticipazioni segnalano che Camino e Maite decidono di andare via da Acacias per rifarsi una vita a Parigi. Più volte la pittrice invoglia la Pasamar a parlare con sua mamma di questa decisione, ma lei non lo fa. Ed ecco che proprio mentre sta facendo le valigie, arriva Felicia.

In questa occasione, Camino viene a conoscenza della verità sul ritorno di Maite. Intanto, però, quest’ultima deve fare i conti con i cambiamenti che ci sono stati nella vita della Pasamar. Oltre a essersi sposata e poi a essere diventata vedova, la ragazza ha instaurato un’amicizia con Anabel. Il loro rapporto, inizialmente, ha infastidito non poco Felicia, che ha anche cercato di allontanarle.

Ora, invece, ingelosisce non poco Maite. La loro conoscenza avviene in modo improvviso e la pittrice capisce che Camino ha legato molto alla Bacigalupe. Nelle prossime puntate di Una Vita, Maite appare gelosa di Anabel. Quest’ultima, in qualche modo, interferisce nel loro rapporto, generando dei malintesi.

Ma va segnalato che tutto questo dura ben poco. In breve tempo, le cose vengono chiarite, tanto che Maite e Camino sin da subito cercano di crearsi una nuova vita insieme. Non c’è, dunque, alcun triangolo amoroso tra le tre. Anabel non è interessata alla Pasamar sul piano sentimentale, sebbene dimostri di avere un’influenza su di lei.