Una Vita, Camino scopre il segreto sul ritorno di Maite: Felicia inaspettata

Camino e Maite si ricongiungono nelle prossime puntate di Una Vita. Ma prima di questo momento, il pubblico di Canale 5 dovrà assistere a una serie di eventi drammatici per la giovane Pasamar. Proprio in questi giorni, i telespettatori hanno assistito alla confessione pubblica fatta da Anabel, che ha appunto rivelato il grande segreto di Ildefonso. Da questo momento in poi, la vita di Camino è nuovamente cambiata. Le anticipazioni segnalano che si ritrova a litigare animatamente con il marito, che vuole rinchiudersi in casa per la vergogna.

La giovane Pasamar gli assicura che non lo abbandonerà e che lo sosterrà, ma questo non basta per calmare la situazione. Il marchesino è furioso perché sua moglie ha rivelato il suo segreto ad Anabel. Non solo, Ildefonso si ritrova a dover affrontare anche la furia di suo nonno. Quest’ultimo gli dà un ultimatum: deve rimediare al torto fatto a Camino, altrimenti lo ripudierà. Ma ecco che Ildefonso scompare improvvisamente nel nulla. L’ultimo a vederlo è Cesareo, il quale cerca di consolare la Pasamar.

Purtroppo arriva una terribile notizia: Ildefonso viene trovato morto vicino al fiume. Così, Camino si ritrova ad affrontare questo grave lutto. Inoltre, nota che Maite è sparita, in quanto non risponde più alle sue lettere. Devastata dai sensi di colpa, Felicia rifiuta la proposta di matrimonio di Marcos e decide di lasciare Acacias, dopo aver venduto il suo ristorante.

In questo caso, a cercare una soluzione ci pensa Anabel. Quest’ultima fa in modo che i due si ritrovino. Ebbene Felicia e Marcos si sposano lontano da Acacias! Anche Camino torna a sorridere, quando alla sua porta bussa proprio Maite! La pittrice parigina fa il suo ritorno nel ricco quartiere spagnolo e viene beccata da Anabel, la quale ora deve mantenere questo segreto.

Camino decide di lasciare Acacias insieme a Maite, per costruirsi una nuova vita a Parigi. Sceglie, però, di non parlarne con sua madre, sebbene la pittrice le consigli di farlo. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che Felicia arriva a casa di sua figlia proprio mentre quest’ultima sta facendo le valigie. Ed è in questo momento che Camino scopre tutta la verità.

A chiamare Maite dopo la morte di Ildefonso è stata proprio sua madre! Quest’ultima non ha più intenzione di ostacolare il loro amore, tanto che proprio lei dà modo alla pittrice di fare il suo ritorno ad Acacias. Una verità inaspettata per Camino, che finalmente fa pace con Felicia!

Pare che Maite mantenga il segreto sulla chiamata della ristoratrice per far sì che sia lei stessa a rivelarlo a Camino.