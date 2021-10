Anticipazioni Una Vita, Marcos rapisce Felicia: matrimonio fuori da Acacias

Grandi novità per Felicia, che inizialmente rifiuta la proposta di matrimonio di Marcos. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che, prima di tornare a sorridere, la ristoratrice vive dei momenti di forte sconforto. Come già segnalato, la famiglia Pasamar si ritrova ad affrontare un grave lutto. In particolare, tocca a Camino soffrire per la perdita. A morire è Ildefonso, il quale non riesce a sopportare le complicazioni che avvengono a seguito della confessione pubblica della giovane Anabel.

Quest’ultima, nel corso della puntata di ieri, ha rivelato a tutti il grande segreto di Ildefonso: è diventato impotente dopo aver subito un attentato in guerra. Il marchesino aveva svelato tale problema a Camino, la quale si è poi confidata con la sua amica. Marcos, di fronte al gesto sconsiderato della figlia, ha cercato subito di rimettere le cose al proprio posto. Felicia, però, non sembra ora intenzionata ad accettare le scuse di Anabel, con cui ha anche un duro confronto.

Ildefonso e Camino si affrontano dopo quanto accaduto e, come si poteva già immaginare, si accende una forte lite. Non solo, il marchesino si ritrova anche a sopportare l’indignazione di suo nonno, il quale non può credere che non abbia messo al corrente la Pasamar del suo problema prima del matrimonio. A questo punto, Felicia propone alla figlia di annullare il matrimonio. Camino, però, reagisce male e ha un nuovo duro scontro con la madre, che non sa più cosa fare.

La ristoratrice sviene e riceve il conforto di Marcos, che la invita a passare la notte a casa sua. Tra loro scatta anche un bacio, ma questo non basta per calmare Felicia, che prende delle decisioni molto forti. Quando Ildefonso viene trovato morto, decide di vendere il suo ristorante e di lasciare Acacias. Prima che compia questo passo, Marcos le fa la sua proposta di matrimonio.

Purtroppo, non riceve la risposta desiderata. Infatti, Felicia risponde con un ‘no’ e si dice pronta a lasciare il ricco quartiere spagnolo. A prendere la situazione in mano ci pensa Anabel, che si sente sempre più colpevole di quanto sta accadendo. Il suo scopo è quello di far ricongiungere i due, attraverso il compleanno di Camino.

La giovane Bacigalupe organizza una festa per la Pasamar, che ovviamente non ha alcuna voglia di festeggiare visto che è appena diventata vedova. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che, proprio in questa occasione, Marcos rapisce Felicia e la porta via con sé, lontano da Acacias.

Il pubblico scoprirà cos’è accaduto tra loro, fuori dal quartiere spagnolo, solo quando fanno ritorno. Ebbene Marcos riesce finalmente a sposare Felicia! Il matrimonio non avviene, appunto, ad Acacias e non appena esce fuori la notizia – sempre per opera di Anabel – tutti si congratulano con la coppia, anche Camino, che intanto riceve una visita inaspettata, ma graditissima!