Anticipazioni Una Vita: Anabel dà una bella lezione a Felicia, l’affronto

Arriva una bella batosta per Felicia, che inizia ad accusare il colpo dopo aver costretto Camino a sposare Ildefonso. Nelle prossime puntate di Una Vita, a darle una lezione ci pensa Anabel, la figlia di Marcos. Il tutto accade quando il segreto del marchesino esce fuori. La prima a conoscere la verità è Camino, ma non è l’unica. La giovane Pasamar ascolta suo marito mentre le confessa di essere diventato impotente a causa di un attentato subito in guerra. La ragazza resta senza parole, ma gli mostra allo stesso tempo tutta la sua vicinanza.

Questo rappresenta il motivo per cui Ildefonso non ha mai cercato di avere un’intimità con lei. Purtroppo, proprio Camino commette un grave errore: svela il segreto ad Anabel. Quest’ultima, furiosa perché li vede fingere di essere una coppia felice, rivela a tutti la verità durante la festa organizzata da suo padre Marcos per Felicia. Le parole della giovane Bacigalupe restano impresse nelle menti di tutti e questo genera non poco disagio ad Acacias. Subito dopo, come si può già immaginare, Ildefonso ha un duro confronto con Camino.

Non solo, il marchesino deve anche affrontare l’ira di suo nonno. Ed ecco che improvvisamente scompare nel nulla, lasciando la giovane Pasamar nella disperazione. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che, nel frattempo, avviene un affronto inaspettato. Felicia è profondamente arrabbiata con Anabel per aver messo in imbarazzo la sua famiglia di fronte a tutti.

Marcos non può fare altro che spingere sua figlia a cercare le scuse alla ristoratrice. La situazione, però, si fa subito complicata, in quanto Felicia mantiene il suo atteggiamento altezzoso. Questo genera in Anabel una reazione molto forte. Ebbene la giovane Bacigalupe non le manda a dire e furiosa si scaglia contro Felicia, sentendosi anche in colpa per il disagio che ha causato a Camino.

Scendendo nel dettaglio, Anabel si lascia andare e accusa la ristoratrice di aver costretto sua figlia a sposare un uomo che non può renderla felice. Di fronte alla chiara realtà, Felicia resta senza parole e la ragazza va via furiosa.

Marcos, presente durante questo confronto, non sa cosa dire e cerca di sistemare la situazione. Ma ormai il danno è fatto e la ristoratrice urla per cacciarlo via dal ristorante. Questa fase della trama, purtroppo, vede protagonista un evento drammatico.

Infatti, il tutto non finisce bene, perché Ildefonso viene trovato morto e Camino, ovviamente, ne resta devastata.