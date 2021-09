Anticipazioni Una Vita: Ildefonso muore, l’addio a Camino è commovente

Nuova tragedia nella trama di Una Vita: Ildefonso muore. Il marchesino, devastato da quanto accade, sparisce nel nulla, facendo preoccupare molto Camino. Ma cos’è che porta il ragazzo a prendere questa decisione? Le anticipazioni segnalano che la giovane Pasamar scopre il motivo per cui suo marito non cerca con lei un contatto fisico. Ildefonso le spiega che, a causa di un attentato subito in guerra, è diventato impotente. La confessione lascia Camino senza parole.

Come si può immaginare, dà tutto il suo sostegno al marito, per poi sbagliare in modo banale. Ebbene, la figlia di Felicia rivela quanto scoperto alla sua amica Anabel. Questa sua decisione si rivela, in seguito, un terribile errore. Marcos organizza una festa al ristorante per annunciare il suo fidanzamento con Felicia e in questa circostanza avviene qualcosa di sconvolgente. La giovane Bacigalupe, vedendo Camino e Ildefonso fingere di essere felice, perde le staffe e rivela a tutti il segreto.

Il fatto che ora tutti siano a conoscenza della realtà dei fatti mette il marchesino in una situazione scomodissima. Felicia consiglia addirittura a Camino di cercare l’annullamento delle nozze. Suo nonno, invece, lo rimprovera per non aver detto subito la verità alla Pasamar. Ed ecco che nelle prossime puntate di Una Vita, Ildefonso scompare nel nulla! L’ultimo a vederlo è Cesareo, vicino al fiume.

Camino è molto preoccupata, tanto che decide di denunciare la sua scomparsa. A rassicurarla ci pensa il guardiano, mentre Anabel cerca il suo perdono per quello che ha fatto. Purtroppo Ildefonso viene trovato morto nel fiume. Una terribile scoperta per la Pasamar, che viene informata da Armando del ritrovamento.

Ovviamente, la notizia lascia la povera Camino vedova e nello sconforto più totale. Ma attenzione poco prima ancora di ricevere questa triste notizia, la figlia di Felicia vede per l’ultima volta Ildefonso. Quest’ultimo le appare in sogno, dopo essere sparito.

In questa scena è possibile vedere il ragazzo rientrare a casa e lasciare delle impronte bagnate sul pavimento. In questo modo, le dà il suo triste addio, dichiarando il suo amore. Inutile dire che si tratta di un momento che farà commuovere il pubblico italiano.

Il marchesino, durante questo sogno, confessa a Camino che il poco tempo trascorso insieme rappresenta per lui quello più bello di tutta la sua vita. Inizialmente non si conosce esattamente la causa della morte di Ildefonso. Si pensa comunque al suicidio.

Una tragedia colpisce così la famiglia Pasamar. Le anticipazioni rivelano che, come è già possibile immaginare, Camino soffre tantissimo per la perdita di suo marito, sebbene il suo cuore continui a battere per Maite.