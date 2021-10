Una Vita: Anabel conosce Maite, ma deve mantenere un segreto

Arriva il momento tanto atteso da molti telespettatori: Maite torna ad Acacias nelle prossime puntate di Una Vita. La pittrice parigina, finalmente, ritrova Camino, ma prima devono accadere un po’ di cose. Il pubblico di Canale 5 ha appena assistito alla scena in cui la Bacigalupe confessa a tutti il grande segreto di Ildefonso. Da questo momento in poi, crolla il mondo addosso alla famiglia Pasamar. Da una parte Felicia vorrebbe che sua figlia annullasse il matrimonio, dall’altra il marchesino ha una brutta reazione.

Si scaglia inizialmente contro Camino e poi ha una dura discussione con suo nonno. E mentre la giovane Pasamar è profondamente scossa da quanto accaduto, Ildefonso scompare nel nulla. Sin da subito, la ragazza teme il peggio. Fortemente preoccupata per quanto potrebbe essere accaduto al marito, decide di sporgere denuncia e ha degli scontri, sia con sua madre che con Anabel. A darle conforto ci pensa Cesareo, l’ultima persona che vede il marchesino.

Ed ecco che, purtroppo, arriva la terribile notizia. Armando si reca da Camino e le fa sapere che Ildefonso è morto. Il corpo del ragazzo viene trovato senza vita nel fiume. Un duro colpo per la giovane Pasamar, che si trova ad affrontare questo devastante lutto. Con il passare dei giorni, inoltre, nota che Maite è scomparsa, in quanto non risponde più alle sue lettere.

Intanto, Marcos chiede a Felicia di sposarlo, ricevendo un ‘no’ come risposta. La ristoratrice vende la sua attività e decide di lasciare Acacias. Entra in gioco Anabel, la quale cerca un modo per far riconciliare i due, il giorno del compleanno di Camino. Quest’ultima, sebbene il suo rapporto con la madre non sia dei migliori, è d’accordo con la Bacigalupe.

Marcos ‘rapisce’ Felicia e la porta via da Acacias, mettendo in una fuga d’amore. Camino è felice per lei, ma nel vedersi sola torna al suo stato di depressione. Questo, finché qualcuno non suona il campanello. Ebbene le anticipazioni di Una Vita segnalano che Camino e Maite si ritrovano! Di fronte alla porta di casa sua, la giovane Pasamar trova proprio la sua amata.

Le due festeggiano la loro riunione, ma vengono sorprese da Anabel! Quest’ultima arriva proprio in quel momento e dimostra di non essere per nulla sconvolta. Ma la Bacigalupe deve ora mantenere un nuovo segreto: Camino le chiede di non dire a nessuno che Maite è ad Acacias.

Non solo, le fa sapere che ha intenzione di partire con la sua amata verso Parigi. Prima, però, deve risolvere alcune cose nel ricco quartiere spagnolo. Riesce questa volta Anabel a mantenere il segreto?