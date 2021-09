Una Vita, decisione dolorosa di Felicia dopo la morte di Ildefonso

La morte di Ildefonso ad Acacias genera il caos, soprattutto per i Pasamar. Nel corso delle prossime puntate di Una Vita, Camino si ritrova ad affrontare questo doloroso lutto. Ciò accade quando esce fuori il segreto del marchesino. La figlia di Felicia si confida con Anabel e le fa sapere cosa nasconde suo marito. Un grave errore quello che commette Camino. Durante la festa che Marcos organizza per Felicia, Anabel si infastidisce nel vedere la sua amica fingere di essere felice con Ildefonso.

A questo punto, svela a tutti il segreto del marchesino, che deve affrontare non pochi problemi. Non solo ha uno scontro con sua moglie, ma discute anche con il nonno. La situazione per Ildefonso diventa insostenibile e improvvisamente sparisce nel nulla. Camino è molto preoccupata, tanto che decide di denunciare alle autorità la scomparsa. Ed ecco che, dopo poco tempo, è Armando a rivelare alla giovane Pasamar la notizia sul ritrovamento del corpo senza vita di Ildefonso.

Un grave lutto per Camino, che è intrattabile. Le anticipazioni di Una Vita segnalano anche un duro confronto tra Anabel e Felicia. Quest’ultima è destabilizzata per quanto sta accadendo, in quanto sa che è stata lei a portare sua figlia a sposare il marchesino. Improvvisamente la ristoratrice decide di preparare tutto per andare da sola in Cantabria, con enorme dolore.

Vende il ristorante alla nuova famiglia che giunge ad Acacias e, intanto, Marcos continua a corteggiarla. L’uomo confessa a Liberto che sta perdendo la pazienza e Rosina incoraggia Felicia a prendere una decisione su questa storia. Così, la ristoratrice accetta l’invito a cena di Marcos, che le fa sua proposta di matrimonio.

Ma, devastata per gli ultimi eventi, la Pasamar rifiuta di sposarlo! Una situazione spiacevole per il Bacigalupe, che non reagisce affatto bene. Infatti, propone a sua figlia Anabel di lasciare la Spagna e tornare in Messico. Felicia, invece, cerca conforto in Camino, la quale continua a essere intrattabile.

Non solo la morte di Ildefonso, ma nella vita della ragazza si presenta un ulteriore problema nelle prossime puntate italiane della soap opera spagnola. Ebbene, proprio mentre sta affrontando il lutto, nota che Maite è scomparsa.

Ormai da tempo non le risponde più alle lettere e questa rappresenta un ulteriore preoccupazione per la figlia di Felicia. L’unica cosa che potrebbe farla stare meglio è sentire la pittrice parigina, che però scompare nel nulla.