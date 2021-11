Una Vita, Antonito e Natalia vicini: Lolita inizia a capire qualcosa

Purtroppo una delle coppie più felici e amate di Una Vita nelle prossime puntate subisce un duro colpo. Antonito e Lolita non vivono una situazione leggera, anzi. In particolare, il giovane Palacios si avvicina a Natalia, la nuova arrivata. Quest’ultima approda ad Acacias insieme al fratello Aurelio per creare il caos. Le due new entry conoscono molto bene i Bacigalupe, ma non hanno a che fare solo con loro. Infatti, entrambi si fanno strada nel quartiere spagnolo, generando non pochi problemi.

Hanno un passato in comune con Marcos e Anabelun passato in comune con Marcos e Anabel,

però non sono loro gli unici bersagli, come già anticipato. Nel frattempo, le anticipazioni segnalano che Lolita inizia ad avere dei problemi di salute, mentre Antonito è troppo concentrato a viversi a pieno la sua posizione politica. L’atteggiamento del giovane Palacios preoccupa, sin da subito, sia Ramon che Lolita. Quando la Casado dimostra che c’è la possibilità che abbiano un altro figlio, lui non mostra alcun interesse.

Antonito trascorre molto tempo lontano da casa e Carmen nota che questo sta destabilizzando Lolita. La moglie di Ramon chiede così alla Casado di fare un piccolo sforzo per capire e sostenere il marito. Proprio quanto sta per farlo, arriva il Palacios e annuncia che non potrà prendere parte alla festa organizzata da Marcos e Felicia. Lolita resta nuovamente male, sebbene cerchi di controllare la sua delusione.

Vedendo sua moglie triste, Antonito lascia perdere tutto e decide di partecipare alla festa per renderla felice. Ed ecco che Lolita inizia a notare un dettaglio inaspettata: Natalia si mostra troppo gentile con suo marito. Mentre si avvicina anche a Miguel, la Quesada sembra essere pronta a distruggere il matrimonio di Antonito e Lolita.

Iniziano così nuove discussioni per questa coppia nelle prossime puntate di Una Vita. La Casado incolpa suo marito per la vicinanza con Natalia. E durante una delle loro discussioni, Lolita sviene e cade a terra. Antonito fa di tutto per aiutare sua moglie, anche se quest’ultima non tiene conto di nessuna delle raccomandazioni del medico.

Intanto, Ramon resta sorpreso quando scopre da Jacinto che suo figlio non ha usato la sua posizione politica a suo favore per vantarsi di fronte ai servi. La situazione in casa Palacios, però, è destinata a peggiorare sempre di più. Non solo le condizioni di salute di Lolita preoccupano parecchio, ma c’è anche la vicinanza tra Antonito e Natalia che genera malumori. I telespettatori dovranno prestare attenzione a questa fase della trama, in quanto il rapporto tra i due coniugi Palacios viene distrutto!