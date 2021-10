Una Vita, Anabel e Miguel: lui è sospettoso, un’altra donna si mette tra loro

Anabel e Miguel hanno una storia d’amore in Una Vita, ma le anticipazioni su questa coppia non sono poi così positive. Il ragazzo, arrivato ad Acacias con i nonni Sabina e Roberto, è pronto a mettersi in gioco. Inizialmente ottiene il ristorante di Felicia e poi inizia seriamente a corteggiare la giovane Bacigalupe. Il nuovo arrivato è davvero interessato ad avere una frequentazione con la figlia di Marcos. Ben presto, però, si ritrova a fare i conti con il passato spinoso di lei.

Miguel cerca in tutti i modi di conquistare Anabel, affidandosi anche ai consigli di suo nonno. Più volte, però, la ragazza ribadisce di non avere alcuna intenzione di approfondire questa conoscenza. Il nipote di Sabina non si arrende e propone alla Bacigalupe un primo appuntamento. Ancora una volta, Anabel lo rifiuta, soprattutto quando scopre che ha intenzione di andare insieme a un cabaret. Nonostante ciò, il giovane riesce a ribaltare la situazione, convincendola a uscire con lui.

Nel frattempo, ad Acacias arrivano i fratelli Quesada, Aurelio e Natalia. Sin da subito, si comprende che i nuovi arrivati condividono un passato turbolento con Marcos e Anabel. Vivevano tutti e quattro in Messico, e qui il Bacigalupe aveva rapporti di lavoro con il padre di Aurelio, Salustiano. Ma attenzione, perché le due famiglie non condividono solo affari, bensì anche vicende amorose.

Si percepisce immediatamente che Anabel e Natalia si conoscono molto bene. Di fronte a delle insistenti domande, la Bacigalupe nega all’amica di avere una relazione con Miguel. A questo punto, Natalia non perde occasione per flirtare con il ragazzo! Vedendo ciò, Anabel sembra ingelosirsi. Arriva, intanto, per lei il momento di rivelare a suo padre che i Quesada sono approdati in Spagna.

Marcos non appare per nulla felice del loro arrivo e non li invita alla festa che ha organizzato per festeggiare il matrimonio con Felicia, insieme ai vicini di Acacias. Nonostante ciò, i Quesada decidono comunque di presentarsi all’evento. Proprio qui, Anabel esprime il suo interesse a Miguel. Quando si ritrovano soli e lontani dagli occhi indiscreti, scoppia la passione.

Dopo, secondo le anticipazioni di Una Vita, accade qualcosa che mette a disagio Miguel. Aurelio si avvicina ad Anabel per salutarla, ma il primo incontro con il nipote di Sabina non è dei migliori. Infatti, il ragazzo ammette di essere rimasto un po’ provato dalla presenza del Quesada e non può quindi non interrogare Anabel sul loro passato.

La Bacigalupe, però, non gli offre le risposte che cerca e quando lui rivede Natalia diventa ancora più sospettoso. Il ragazzo comprende che c’è qualcosa che entrambe le famiglie stanno nascondendo sulla loro vita in Messico.