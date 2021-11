Anticipazioni Una Vita: Felicia muore, ecco chi è davvero l’assassino

Chi ha ucciso Felicia? Questa è la domanda che per tantissimo tempo si pone Marcos, che inizia delle indagini per scoprire la verità

Felicia muore nelle prossime puntate di Una Vita. Il pubblico di Canale 5 dovrà dire addio a un altro personaggio, secondo le anticipazioni spagnole. Ebbene, la madre di Camino ed Emilio purtroppo perde tragicamente la vita. Ora che tutto per lei sta andando per il meglio, accade qualcosa di inspiegale. Innanzitutto, finalmente si sposa con Marcos. Quest’ultimo riesce a raggiungere il suo obbiettivo e, grazie all’aiuto di Anabel e Camino, diventa il marito della ristoratrice.

I due tornano ad Acacias felici e innamorati, annunciando di essere convolati a nozze. Oltre ciò, arriva il lieto fine per Camino e Maite, che si ricongiungono proprio nelle puntate che andranno in onda nei prossimi giorni. La giovane Pasamar scopre che dietro il ritorno della pittrice parigina c’è lo zampino di suo mamma. Questa volta, è proprio Felicia a permettere il loro ricongiungimento. Dopo la morte di Ildefonso, la ristoratrice ha compreso di aver devastato la vita di sua figlia.

Pertanto, decide di permetterle di essere finalmente felice. Quando Camino scopre la svolta presa dalla madre, arriva la pace. Madre e figlia si ritrovano e si danno un dolce addio. Camino e Maite lasciano Acacias e iniziano una nuova vita a Parigi. Nel ricco quartiere spagnolo avvengono varie situazioni destabilizzanti, nel frattempo.

Innanzitutto arrivano Aurelio e Natalia. I due fratelli Quesada scombussolano sin da subito le dinamiche del quartiere e, in particolare, quelle riguardanti la famiglia Bacigalupe. Si scopre subito che Marcos e Anabel condividono con loro un travagliato passato in Messico. Addirittura Aurelio e Natalia riescono a creare un po’ di caos durante la festa che il Bacigalupe organizza con Felicia.

Il Quesada ha accordi lavorativi con Marcos, che deve tornare in Messico per risolverli. Proprio quando effettua questo viaggio di lavoro, Felicia muore! Le anticipazioni di Una Vita annunciano che il pubblico scoprirà che alla ristoratrice è accaduto qualcosa di brutto, quando il Bacigalupe fa ritorno ad Acacias.

Si scopre che Felicia è stata uccisa con del veleno. A indagare sulla morte della madre di Camino ci pensa, ovviamente, Marcos. Quest’ultimo è pronto a tutto pur di scoprire chi ha causato la morte della sua amata moglie. Per moltissimo tempo, le indagini del Bacigalupe portano verso a due colpevoli, i fratelli Quesada.

Pertanto, per vari mesi Marcos accusa Aurelio e Natalia di aver ucciso Felicia. In realtà, dietro a questo terribile omicidio c’è un’altra mano, quella di Soledad, la sua domestica. Bisogna fare attenzione alle mosse della cameriera. Come già anticipato, il suo arrivo ad Acacias ha segnato in realtà – anche se non sembra – l’inizio di un terribile incubo per tutti i vicini!