Una Vita, attività sospette nel ristorante: ecco il losco piano degli Olmedo

By

Roberto e Sabina insospettiscono il nipote Miguel, che si domanda cosa stiano architettando nella cantina del ristorante: infatti, i due stanno mettendo in atto un losco piano

Gli Olmedo in Una Vita hanno davvero qualcosa da nascondere. Sabina, Roberto e Miguel sono giunti ad Acacias per acquistare il ristorante Nuovo Secolo di Felicia. Riescono nel loro intento e diventano così proprietari del noto locale del ricco quartiere spagnolo. Ma con il trascorrere del tempo, Miguel si rende conto che i suoi nonni stanno tramando qualcosa. Nel corso delle prossime puntate, la loro attività sospetta nella cantina del ristorante li costringe a essere più cauti in presenza del nipote.

Sabina e Roberto, in seguito, annunciano di voler fare qualche cambiamento, mentre conquistano la simpatia dei loro vicini. I sospetti di Miguel si fanno sempre più forti, giorno dopo giorno. Intanto, il giovane continua a corteggiare la bella Anabel. L’arrivo di Aurelio e Natalia, però, complica solo le cose. Infatti, il giovane Olmedo si rende conto che i Quesada e la figlia di Marcos condividono un lungo passato insieme e non ha assolutamente torto. Il ragazzo decide anche di affrontare Aurelio, ma suo nonno Roberto gli consiglia di andarci cauto, in quanto non si fida.

Miguel non ottiene le risposte che cerca, neppure dalla stessa Anabel, che continua a essere vaga. Proprio perché si ritrova ad affrontare queste problematiche, il giovane non si concentra abbastanza sui suoi nonni. Roberto, intanto, chiede a Ramon di intercedere con il direttore di una banca, in quanto vorrebbe chiedere un prestito.

Continuano poi le conversazioni sospette tra i due Olmedo, che lavorano di continui in cantina. Ma cosa stanno combinando Roberto e Sabina? Le anticipazioni di Una Vita segnalano che la cantina del ristorante è collegata con il caveau della banca! Addirittura, si ritrovano a dover chiudere il locale per un pomeriggio intero, con lo scopo di scavare più fretta.

Ebbene sì, Roberto e Sabina stanno scavando nella cantina del ristorante Nuovo Secolo. Ed è, dunque, questo il motivo per cui hanno scelto di acquistare il locale di Felicia! Sapevano che da lì avrebbero potuto scavare e creare una strada per arrivare direttamente alla banca, mettendo in atto una rapina!

Entrambi, però, iniziano a temere che Miguel, una volta messo in atto il loro losco piano, possa creare delle ripercussioni su Miguel. Pertanto, Sabina cerca di convincere il nipote a lasciare Acacias per completare i suoi studi, ma senza successo. Il ragazzo è troppo preso da Anabel per abbandonare il ricco quartiere spagnolo.

Sebbene siano preoccupati, Sabina e Roberto sono certi che questa sarà la migliore rapina che abbiano mai fatto. Quindi, sembra proprio che questa non sia la prima volta per i due! Miguel continua comunque a tormentarli con domande impertinenti, pur di scoprire la natura della loro strana attività all’interno del ristorante.