Una Vita anticipazioni italiane novembre 2020: matrimoni e rapimenti

Cosa accade in Una Vita nel corso delle puntate italiane in onda a novembre 2020? Sono diverse le svolte a cui il pubblico di Canale 5 assisterà durante le prossime settimane. In particolare, al centro della scena c’è ancora Felipe, il quale decide di rendere ufficiale la sua relazione con Marcia, dopo il consiglio di Liberto. Pertanto, l’Alvarez Hermoso riassume Agustina come sua domestica e la brasiliana diventa così la sua fidanzata. Ma ecco che, proprio quando è prevista la festa di fidanzamento, Marcia scompare nel nulla! Le anticipazioni rivelano che Felipe si mette subito alla ricerca della sua amata, non trovando però risultati soddisfacenti.

Attenzione, perché ad aiutarlo ci pensa Mauro San Emeterio! L’ex ispettore torna ad Acacias 38 ed è, come sempre, pronto ad aiutare il suo amico. Grazie alle sue conoscenze, Mauro riesce a individuare la strada giusta per trovare Marcia. Ma la ricerca della brasiliana non è per nulla semplice! La giovane viene rapita da Andrade, un trafficante di donne rintracciato da Ursula! Dietro tutto questo caos, infatti, c’è proprio lo zampino della Dicenta, che ormai è pronta a tutto pur di aiutare Genoveva a riconquistare Felipe. Sono diversi gli ostacoli che l’Alvarez Hermoso e Mauro devono superare durante questa difficile ricerca.

Intanto, continuano a essere grandi protagonisti Emilio e Cinta. La loro storia d’amore sembra impossibile, ma entrambi sono pronti a tutto pur di poter stare insieme. Ed ecco che continuano a trascorrere dei momenti romantici in gran segreto! Però, vengono inaspettatamente beccati da Ledesma! Si accende un vero e proprio scontro tra l’uomo ed Emilio. Copernico inizia a insultare Cinta e il giovane Pasamar non può accettarlo. Pertanto, lo colpisce in pieno volto con un pugno! A questo punto, la situazione diventa ancora più ingestibile, in quanto Ledesma cambia completamente rotta: annulla il patto che vede Emilio e sua figlia Angelines sposi e chiede a Felicia di sacrificarsi!

La ristoratrice si ritrova costretta ad accettare la proposta di matrimonio di Ledesma, per salvare suo figlio! Una decisione, la sua, che non viene ovviamente approvata da Emilio, il quale cerca di trovare una soluzione.

Non tutte le anticipazioni annunciano tristi avvenimenti. Nel corso delle puntate di Una Vita in onda a novembre 2020, il pubblico italiano assisterà al tanto atteso matrimonio di Ramon e Carmen. Torna ad Acacias la piccola Milagros, ma Maria Luisa non può prendere parte all’evento. Subito dopo le nozze, la coppia va a vivere nella stessa casa di Antonito e Lolita. Proprio all’interno dell’abitazione, le due donne Palacios danno vita a nuovi e inaspettati scontri!