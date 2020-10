Una Vita, Lolita e Carmen dividono Ramon e Antonito: la rottura

Le anticipazioni di Una Vita annunciano un grande cambiamento nella famiglia Palacios. Lolita e Carmen hanno sempre avuto un ottimo rapporto, ma la situazione cambia nelle prossime puntate in onda in Italia. Quando la Blasco diventa la moglie di Ramon, iniziano a circolare delle strane voci nel quartiere. Scendendo nel dettaglio, le vicine parlano di un’evidente rottura nell’amicizia delle due donne Palacios. Il tutto accade quando Ramon decide di andare a vivere nella casa di Antonito e Lolita insieme a Carmen. La coppia, accetta la proposta dei due giovani, e rinuncia all’idea di prendere un’abitazione. La convivenza tra le due ex domestiche, però, non procede bene, anzi. Sin dall’inizio, Lolita appare contraria alle idee proposte dalla moglie di suo suocero. Per non fare affaticare la Casado, che è in dolce attesa, Carmen vorrebbe prendersi carico delle faccende domestiche della casa. Dall’altra parte, Lolita non ha alcuna intenzione di cedere i suoi lavori domestici alla Blasco. Inizialmente quest’ultima appare paziente, in quanto crede che il nervosismo della Casado sia collegato alla gravidanza. Ma ecco che anche Carmen perde la pazienza!

Una Vita anticipazioni, tensione in casa Palacios: Lolita e Carmen una contro l’altra

Gli scontri in casa Palacios aumentano sempre di più, tra Carmen e Lolita, dopo il matrimonio di Ramon. Fabiana si rende conto di quanto sta accadendo, seguita da Susana, che inizia a porsi delle domande. Messe in allerta dalla locandiera, le due donne Palacios fingono di andare d’accordo di fronte ai vicini. Nonostante ciò, le discussioni si fanno sempre più accese. Carmen arriva anche a offendere Lolita, quando discutono sugli usi e costumi di Cabrahigo. Ben presto, Antonito viene a conoscenza della situazione e avverte Ramon dello strano comportamento delle loro mogli. A questo punto, padre e figlio iniziano a indagare sulle strane voci che circolano nel quartiere, riguardanti la rottura tra Carmen e Lolita.

Anticipazioni Una Vita, Ramon e Antonito si evitano: tutta colpa di Lolita e Carmen

Ramon e Antonito scoprono che le voci sul cattivo rapporto che c’è tra Carmen e Lolita sono vere. Il primo rimprovera entrambe e finisce per litigare con il figlio. La situazione diventa sempre più tesa in casa Palacios: da una parte Carmen e Lolita non smettono di litigare, dall’altra Ramon e Antonito si evitano. E quando le due donne sembrano arrivare a un accordo di convivenza, padre e figlio non si sopportano! Susana non può non cercare di scoprire cosa sta realmente accadendo in casa Palacios!