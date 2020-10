Una Vita, Ramon sposa Carmen: Maria Luisa torna? Anticipazioni italiane

Nelle prossime puntate di Una Vita, Ramon e Carmen si sposano! Le anticipazioni annunciano un matrimonio sereno, che avviene ad Acacias. In questi giorni il Palacios decide di riprendere l’organizzazione delle loro nozze. Ovviamente l’ex domestica accetta con felicità. A preparare l’abito da sposa di Carmen ci pensa Susana. Tutti i vicini si rendono disponibili per aiutare Ramon a organizzare nel migliore dei modi la cerimonia. Dopo la morte di Trini, il padre di Antonito è riuscito a ritrovare il sorriso solo a fianco a Carmen. Dopo aver trascorso diversi anni in prigione da innocente, accusato di aver ucciso Celia, il Palacios è stato costretto a ricominciare da capo. La morte di Trini l’aveva già segnato profondamente e quanto accaduto durante la lite con Celia aveva peggiorato la situazione. Fortunatamente è riuscito a ritrovare la pace con Felipe. I due sono tornati amici e Ramon ha ripreso a vivere. Al suo fianco si è subito schierata Carmen, che gli ha sempre dimostrato amore. A questo punto, il Palacios ha reso nota la sua relazione con la donna, per poi decidere di organizzare il matrimonio. I problemi legati alla truffa di Alfredo Bryce e Genoveva ha costretto Ramon e Carmen a mettere in pausa i preparativi.

Una Vita anticipazioni, il matrimonio di Ramon e Carmen: chi sono gli invitati

Finalmente Ramon e Carmen possono celebrare il loro matrimonio. Un momento molto importante per la coppia, dopo tutte le difficoltà che hanno dovuto affrontare in pochi mesi di relazione. Ora che la situazione è più tranquilla, non possono che approfittare per celebrare le nozze. Ad aiutare la coppia ci pensano un po’ tutti i vicini, in particolare Liberto, Servante e Jacinto. Ovviamente a dare una mano ai due sposi ci sono Antonito e Lolita. A questo punto, il pubblico non può non attendere l’arrivo delle altre due figlie di Ramon. Stiamo parlando di Maria Luisa e Milagros. La prima è stata una grande protagonista delle prime stagioni della soap opera. Dopo aver sposato Victor, la ragazza ha scelto di iniziare una nuova vita a Parigi. Ramon ha potuto riabbracciarla qualche anno fa, quando si sono sposati Antonito e Lolita. Ma, questa volta, il pubblico non potrà rivedere Maria Luisa ad Acacias!

Ramon e Carmen matrimonio, Maria Luisa non torna ad Acacias al contrario di Milagros: anticipazioni Una Vita

Ovviamente Ramon avvisa Maria Luisa, Victor e Milagros, invitandoli al matrimonio. Il Palacios spera che possano arrivare in tempo all’evento. Purtroppo, i primi due non riescono a prendere parte alle nozze. A causa di alcuni impegni lavorativi, Maria Luisa non assiste al matrimonio di suo padre Ramon. Invece, Milagros è presente all’evento. La piccola, figlia di Trini, torna ad Acacias, rendendo felice il Palacios. Tempo prima, l’incontro con la bambina non era andato nel migliore dei modi. Ma ora il matrimonio rappresenta l’occasione giusta per Ramon di avere vicino a sé Milagros.