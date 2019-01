Una Vita, matrimonio ad Acacias: Antonito e Lolita si sposano

Anticipazioni spagnole Una Vita: Antonito e Lolita finalmente si sposano

Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano il tanto atteso matrimonio di Antonito e Lolita. Finalmente i due giovani innamorati di Acacias 38 diventano marito e moglie. Sono tante le difficoltà che prima deve superare la coppia. In particolare, il loro amore non viene subito accettato da Maria Luisa. La giovane Palacios è convinta che Lolita non sia la donna giusta per Antonito, in quanto è una domestica. Ad sostenere subito la loro storia è Trini. Infatti, ricordiamo che anche lei e Ramon venivano da una classe sociale ben differente. Proprio per tale motivo, il Palacios non può non accettare il grande sentimento che è nato tra suo figlio e Lolita. Dopo qualche tempo, i due riescono finalmente ad annunciare a tutti di essere una coppia. Nonostante arrivino a questo punto, tante sono le difficoltà che purtroppo li dividono più volte. Nel corso delle ultime puntate spagnole, arriva una vecchia conoscenza della domestica di Cabrahigo.

Una Vita puntate spagnole: dopo tante difficoltà, Lolita e Antonito rendono il loro amore ufficiale

Ad Acacias 38, come vi abbiamo già anticipato, arriva Ceferino, una vecchia conoscenza di Lolita. Quest’ultima gli deve del denaro, a causa di un debito passato. La domestica, pur di non creare problemi ad Antonito, dà un bacio al suo vecchio amico, al fine di convincerlo a lasciarla stare. Ma ecco che Ceferino, in realtà, la incastra. Secondo una tradizione di Cabrahigo, ora Lolita deve diventare la moglie del ragazzo. La situazione si evolve e viene risolta grazie a Casilda. Quest’ultima si innamora di Ceferino e tra loro scatta subito una scintilla. Si forma, dunque, una nuova coppia ad Acacias. Grazie a questo amore, nato in modo inaspettato, Lolita riesce a liberarsi e a convolare a nozze con Antonito.

Anticipazione Una Vita: Lolita chiede a Servante di accompagnarla all’altare

Il matrimonio tra Antonito e Lolita viene finalmente celebrato, ma prima la famiglia Palacios si impegna con tutti i preparativi. La domestica si affida a Susana per il vestito da sposa e poi chiede a Servante di accompagnarla all’altare. Una bellissima proposta per il portinaio, che accetta subito.