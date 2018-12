Una Vita: dopo Martin, Casilda si innamora di un altro uomo

Anticipazioni spagnole Una Vita: Casilda si innamora di Ceferino dopo la perdita di Martin

Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano un nuovo amore per Casilda. Tra poco la povera domestica si ritrova ad affrontare la dura perdita di Martin. Quest’ultimo, per salvare la vita a Diego, durante la rivoluzione degli operai viene tragicamente ucciso. Una morte inaspettata e molto sofferta. Inizialmente Casilda ha un trauma e non ricorda neppure di essersi mai sposata con il giovane defunto. Ma poi riesce a elaborare il lutto. Ed ecco che le porte del cuore della domestica si stanno riaprendo proprio nel corso delle puntate che stanno attualmente andando in onda in Spagna. Stando alle ultime anticipazioni, il tutto avviene attraverso un errore commesso da Lolita. Scendendo nel dettaglio, come vi abbiamo già anticipato qualche giorno fa, ad Acacias 38 arriva Ceferino, una vecchia conoscenza della fidanzata di Antonito. L’uomo pretende dalla domestica il pagamento di un debito del passato. La giovane, per togliersi da questa spiacevole situazione, bacia l’amico di Cabrahigo.

Una Vita puntate spagnole: Casilda conosce Ceferino e si innamora

Con questo bacio, Lolita finisce per annullare il suo matrimonio con Antonito e per diventare la promessa sposa di Ceferino. A Cabrahigo, infatti, si segue una tradizione ben precisa: quando due persone si scambiano un bacio devono poi diventare marito e moglie. Lolita non può non rispettare il volere dei cittadini del suo paese di origine. A casa Palacios, intanto, tutti restano delusi dal comportamento della domestica. In particolare, Antonito tenta di risolvere la situazione inutilmente. Un pomeriggio Ceferino chiede a Lolita di fare la loro prima passeggiata da fidanzati. All’ultimo minuto decide di unirsi a loro Casilda, la quale si rende conto di provare un certo interesse nei confronti dell’uomo.

Anticipazione Una Vita: Casilda e Ceferino si baciano, ma la tradizione di Cabrahigo li divide

Casilda nutre un particolare interesse nei confronti di Ceferino. Inizialmente la domestica decide di farsi da parte, sebbene voglia conoscere meglio l’uomo. Dopo di che, fa un passo avanti e cerca di baciarlo. Per portare rispetto a Lolita, Ceferino evita di avvicinarsi troppo alla dolce domestica. In realtà, il nuovo arrivato ricambia i sentimenti di Casilda. Ed ecco, infatti, che tra i due arriva un bel bacio! Ora, però, la situazione si complica, in quanto sia Lolita che Ceferino intendo rispettare la tradizione di Cabrahigo!