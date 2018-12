Una Vita anticipazioni spagnole: Lolita tradisce Antonito e poi fa una triste scelta

Anticipazioni spagnole Una Vita: Lolita tradisce Antonito e poi è costretta a sposare Ceferino

Le ultime anticipazioni spagnole di Una Vita vedono al centro della scena Antonito e Lolita. La domestica di Cabrahigo purtroppo tradisce il figlio di Ramon con una sua vecchia conoscenza. Mentre si trova a pregare in chiesa, arriva Ceferino, un abitante del paese di origine della ragazza. Quest’ultima, dopo tanto tempo, rivede questo suo amico, il quale giunge ad Acacias proprio per Lolita, a cui propone qualcosa di davvero importante. Scendendo nel dettaglio, l’uomo esige da Lolita il pagamento di un debito che avevano in sospeso. I due, durante questo incontro, si baciano. Secondo la tradizione di Cabrahigo, quando una ragazza e un ragazzo si scambiano un bacio devono poi diventare marito e moglie. Pertanto, la domestica diventa improvvisamente la promessa sposa di Ceferino. Nel frattempo, a casa Palacios tutti sono impegnati a organizzare il matrimonio di Lolita e Antonito, inconsapevoli di quanto sta accadendo.

Una Vita puntate spagnole: Antonito deluso da Lolita, costretta a seguire la tradizione di Cabrahigo

Lolita decide di sposare Antonito, ma poco dopo lo tradisce baciando Ceferino. Non si tratta di un vero e proprio tradimento, visto che la domestica bacia il vecchio amico poiché non può restituire il debito. A questo punto, a scoprire tutto è Trini, la quale deve tentare di risolvere questo problema. Ceferino insiste nel voler sposare Lolita, in quanto la tradizione di Cabrahigo vuole che ciò avvenga. Antonito viene a conoscenza del guaio in cui si è cacciata la sua promessa sposa e resta deluso dal fatto che lei non ha anticipato a Ceferino di essere fidanzata. In casa Palacios, Trini e Ramon discutono della situazione, mentre Antonito tenta di far ragionare il rivale.

Anticipazione Una Vita: Loluta accetta di sposare Ceferino

Antonito cerca di convincere Ceferino a lasciare libera Lolita. Ma ormai l’uomo sembra irremovibile. La domestica è preoccupata per la reazione che potrebbero avere gli abitanti di Cabrahigo, se non dovesse sposare Ceferino. Alla fine, la giovane è costretta ad accettare di diventare la moglie di questo suo vecchio conoscente. A questo punto, sembra proprio che il matrimonio con Antonito verrà annullato. Una triste scelta quella di Lolita, che questa volta si è cacciata in un grosso guaio.