Una Vita anticipazioni: Antonio si vuole sposare con Lolita, il matrimonio si farà?

Arrivano ottime notizie da Acacias 38. Antonito e Lolita sono ormai divenuti inseparabili. Il figlio di Ramon è completamente innamorato della dolce e simpatica domestica di famiglia. Nonostante ciò, sua sorella Maria Luisa cerca di dividerli. Il signor Palacios approva la relazione tra suo figlio e la giovane ragazza, mentre la futura moglie di Victor non vuole avere nulla a che fare con una persona di rango minore. La fanciulla cerca perciò di dividere i due piccioncini con vari escamotage. L’unico modo per far sì che suo fratello si innamori di una donna appartenente ad un ceto sociale più alto è quello di farlo allontanare per un periodo dal quartiere, in modo tale da dimenticare Lolita e conoscere nuove persone.

Anticipazione Una Vita: il matrimonio tra Antonito e Lolita ostacolato da Maria Luisa

Maria Luisa convince Antonito a partire per lavoro insieme a loro padre Ramon. La speranza della ragazza è quella di ritrovare suo fratello disinnamorato di Lolita. In ogni caso, l’uomo si rende conto di non essere in grado di lasciare la sua dolce fidanzata. Con l’approvazione di suo padre e l’aiuto di Fabiana e Servante, il fanciullo chiede la mano della domestica di Acacias 38. Di fronte ad un simile gesto d’amore, Lolita non può fare a meno di accettare la proposta di matrimonio e rispondere sì. Mentre Maria Luisa continua ad essere disgustata da tale situazione, Elvira dice alla sua amica di essere felice per la relazione d’amore tra suo fratello e la giovane e bizzarra ragazza.

Anticipazioni Una Vita: Ramon non è convinto del matrimonio tra Antonito e Lolita

Nonostante Ramon abbia dato il suo benestare alla relazione tra Antonito e Lolita, l’uomo nutre dei dubbi riguardo il matrimonio. Palacios non è convinto che suo figlio sia consapevole al cento per cento delle responsabilità che comporta una relazione coniugale. Il matrimonio si farà davvero?!