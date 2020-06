Anticipazioni Una Vita: Ramon ritrova sua figlia, ma qualcosa non va

Una Vita anticipazioni, Milagros torna ad Acacias: Ramon riabbraccia sua figlia dopo dieci anni

Dopo dieci anni, la figlia di Ramon e Trini torna ad Acacias. Le anticipazioni di Una Vita annunciano, dunque, il ritorno della piccola Milagros. Sappiamo che la bambina ha lasciato il ricco quartiere dopo l’arresto del padre. In tutti questi anni, a prendersi cura di lei ci hanno pensato Maria Luisa e Victor in Francia. Ramon, dopo essere uscito dal carcere, non si è mostrato particolarmente propenso a riabbracciare Milagros. Probabilmente l’uomo si sente in colpa per quanto è stata costretta ad affrontare la bambina in questi dieci anni, senza la presenza dei suoi genitori. Pertanto, ha scelto di rimandare l’incontro con la figlia. Ma ecco che, nel corso delle prossime puntate in onda in Italia, finalmente faremo la conoscenza di Milagros, che ora ha chiaramente dieci anni. Un gran bel momento per la famiglia Palacios, vi anticipiamo però che qualcosa va storto. Infatti, l’arrivo della bambina ad Acacias non è poi così sereno. Sin da subito, si creano delle circostanze abbastanza problematiche.

Anticipazioni Una Vita: la figlia di Ramon e Trini ad Acacias, non mancano i colpi di scena

Dalle anticipazioni sappiamo che Milagros, la figlia di Ramon e Trini, giunge ad Acacias. Ovviamente la bambina non ricorda nulla del ricco quartiere, visto che ha raggiunto la Francia quando era ancora una neonata. Ovviamente i Palacios non possono non essere felici di riaccoglierla. Il primo incontro tra Milagros e Ramon è abbastanza particolare! Il motivo? Il padre di Antonito fatica a riconoscere la bambina, visto che in questi dieci anni non ha avuto la possibilità di seguirla. Per riuscire a rendere il suo arrivo il più sereno possibile, Ramon decide di farle un inatteso regalo. Ma questo suo gesto si rivela un grande errore. Infatti, il dono che il Palacios offre alla sua piccola si trasforma in un grande disastro! A cercare di rimediare a quanto accade, ci pensano chiaramente Lolita e Carmen. Il pubblico dovrà fare attenzione, però, al rapporto che si instaura tra la bambina e la domestica!

Milagros torna ad Acacias, ma non tutto procede a gonfie vele: anticipazione Una Vita

Ramon offre a Milagros il suo regalo, provocandole però una forte reazione allergica. Un momento imbarazzante per il Palacios, che avrebbe invece voluto sorprendere la sua bambina dopo dieci anni. La situazione è destinata a complicarsi, in quanto la piccola non prende affatto bene il fatto che il padre si sia innamorato, nel frattempo, di un’altra donna. Come vi abbiamo già anticipato, Ramon e Carmen annunciano a tutto il quartiere di essere una coppia. La scelta presa dal padre, di rendere pubblica la sua relazione con una domestica, non viene apprezzata da Milagros. Dunque, con l’arrivo della bambina ad Acacias il pubblico di Canale 5 assisterà a nuovi colpi di scena!