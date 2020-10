Una Vita anticipazioni, Marcia rapita: Felipe vende i gioielli di Celia

Felipe e Marcia di Una Vita devono ancora affrontare non pochi ostacoli. La nuova coppia di Acacias è pronta a rendere pubblico il loro amore, ma ecco che accade qualcosa di inaspettato: la Sampaio scompare nel nulla. Dietro la misteriosa sparizione della brasiliana ci sono, ovviamente, Genoveva e Ursula. In particolare, quest’ultima fa in modo che Cesar Andrade, un trafficante di donne, rapisca la povera Marcia. Inizialmente non si comprende se la giovane abbia deciso di lasciare il quartiere di sua spontanea volontà. Grazie a una prova individuata da Casilda, Felipe ha la conferma che la sua amata è stata portata via da Acacias contro la sua volontà! In questa circostanza così complicata, a dare una mano all’Alvarez Hermoso ci pensa un volto molto amato della soap! Si tratta di Mauro San Emeterio! L’ex ispettore di Acacias torna e si mette subito alla ricerca di prove per aiutare l’avvocato a ritrovare Marcia. Più volte chiede all’amico di fidarsi delle sue abilità e di non mettersi nei guai. Felipe, però, appare davvero disposto a tutto pur di salvare la brasiliana.

A fornire un importante indizio che va a provare il rapimento di Marcia è addirittura Tano, il figlio adottato da Felipe e Celia, che vive attualmente lontano dalla Spagna. Le investigazioni di Mauro aiutano anche il commissario Mendez a portare avanti le indagini per fermare una volta per tutte il traffico di donne del malvivente. San Emeterio gioca d’astuzia e riesce a individuare così il luogo esatto dove si trova Andrade. Si presenta al trafficante con un falso nome, ovvero Mauricio Aguirre. Felipe si presenta all’incontro e per poco non rovina il piano di Mauro! Fortunatamente quest’ultimo riesce a trovare il modo giusto per coprire la verità e presenta l’Alvarez Hermoso come il suo braccio destro, Felipe Sanchez.

Mauro riesce ad avvicinarsi di Andrade, mostrandosi pronto ad acquistare una delle sue donne. Felipe, però, vuole accelerare i tempi e riesce a incontrare Marcia! Quest’ultima chiede al suo amato di non sacrificarsi per lei. Ma ovviamente l’avvocato non si tira indietro e chiede ad Andrade quanto denaro vuole per la brasiliana. Mauro non approva le ultime mosse dell’amico, convinto che non si sarebbe dovuto recare da solo dal trafficante.

Cesar fa sapere a Felipe di volere quindicimila peseta per Marcia! A questo punto, l’avvocato inizia disperatamente a cercare soldi. Ed ecco che si ritrova costretto a vendere i gioielli della sua defunta moglie, Celia! Un momento difficile per l’Alvarez Hermoso, che è davvero disposto a tutto pur di salvare Marcia. Dopo di che, cerca un prestito a Ramon, che non può aiutarlo più di tanto!