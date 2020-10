Una Vita: Marcia scompare, l’inattesa prova del figlio di Felipe e Celia

Le anticipazioni di Una Vita annunciano la scomparsa improvvisa di Marcia. Che fine ha fatto la domestica brasiliana? Il tutto accade quando Felipe decide di rendere ufficiale la loro relazione. Proprio nel momento in cui tutti la stanno attendendo alla festa di fidanzamento organizzata dall’Alvarez Hermoso, la Sampaio sparisce nel nulla! Ebbene, come si può già immaginare, dietro la sua sparizione ci sono Ursula e Genoveva! Le due si alleano per allontanare definitivamente la domestica dal quartiere e riescono nel loro intento. A sequestrarla è Cesar Andrade, colui che in passato l’aveva già ridotta in schiavitù in Brasile. Ovviamente Felipe inizia a pensare che sia accaduto qualcosa a Marcia, sebbene gli indizi facciano credere il contrario. Infatti, alcune prove sembrano confermare che la brasiliana sia fuggita di sua spontanea volontà. Ad aiutare l’avvocato a portare avanti le indagini ci pensa Mauro San Emeterio! Un grande ritorno quello dell’ispettore, che anni prima lasciò Acacias insieme alla sua Teresa! Ora, tornato nel quartiere spagnolo, è pronto a dare una mano al suo amico di sempre e a mettersi nuovamente contro Ursula!

Una Vita anticipazioni, Marcia scompare: la lettera di Tano aiuta le indagini Mauro e Felipe

Marcia viene rapita e Mauro non crede che abbia lasciato Acacias di sua spontanea volontà. I suoi sospetti cadono immediatamente su Ursula e Genoveva! D’altronde l’ispettore conosce molto bene la Dicenta! Casilda, però, fa sapere a Felipe e Mauro che qualche giorno prima Marcia si era recata alla stazione ferroviaria. Ma ecco che a smontare questa idea ci pensa Tano, il figlio dell’Alvarez Hermoso. Diventato medico a Vienna, il giovane figlio di Celia si mette in contatto con Felipe, inviandogli una lettera. Con questo messaggio, il ragazzo fa sapere al padre che Marcia gli aveva inviato dei biglietti per permettergli di tornare ad Acacias e prendere così parte ai festeggiamenti. Dunque, attraverso questo indizio, Felipe e Mauro comprendono che la Sampaio non aveva alcuna intenzione di lasciare il quartiere, anzi non vedeva l’ora di festeggiare il suo fidanzamento.

Felipe cerca la sua amata Marcia, anticipazioni Una Vita: Mauro porta avanti le sue indagini

Grazie alla lettera del figlio di Felipe e Celia, Mauro riprende le indagini e si mette ufficialmente alla ricerca di Marcia. Le anticipazioni rivelano che l’ispettore riesce a trovare una pista. Ma attenzione: i due amici tentano di mantenere private le indagini, tanto che fanno credere ai vicini di Acacias che si sono arresi al fatto che Marcia sia fuggita di sua spontanea volontà. Felipe trascorre giornate davvero complicate, in quanto crede che la sua amata sia ormai troppo lontana. Nonostante ciò, non perde mai le speranze!