Anticipazioni Una Vita, Marcia scompare: ecco chi la rapisce

Colpo di scena nelle prossime puntate di Una Vita: Marcia sparisce nel nulla! La domestica brasiliana scompare e nessuno sembra sapere cosa le è accaduto. Il tutto accade quando Felipe decide di rendere ufficiale la loro relazione. Scendendo nel dettaglio, l’Alvarez Hermoso fa sapere a Genoveva di averla solo usata per vincere contro Alfredo Bryce e riassume Agustina come sua domestica. In questo modo l’avvocato di Acacias 38 vuole permettere a Marcia di essere la sua fidanzata, a tutti gli effetti. Di fronte a questa situazione, ovviamente, Genoveva non reagisce affatto bene. La Salmeron è convinta di poter ancora conquistare il cuore di Felipe e inizia un’alleanza con Ursula! Le due dark lady del quartiere spagnolo si uniscono, ancora una volta, per portare avanti un subdolo e pericoloso piano. La Salmeron dà le istruzioni alla Dicenta per eliminare definitivamente la domestica brasiliana! Ignaro di ciò che sta accadendo alle sue spalle, Felipe è pronto a rendere ufficiale la sua storia d’amore con Marcia e organizza una festa di fidanzamento, invitando tutti i suoi amici. All’evento viene invitato anche un volto molto amato della soap, che anni prima ha lasciato Acacias!

Una Vita anticipazioni: Marcela sparisce nel nulla durante la festa di fidanzamento organizzata da Felipe

Mauro San Emeterio torna ad Acacias, ma non prende parte alla festa di fidanzamento di Felipe e Marcia. Ma ecco che un imprevisto rovina completamente i piani dell’Alvarez Hermoso. Poco prima dell’evento, un uomo fa perdere i sensi alla brasiliana e la porta via dal palazzo di Acacias 38. Da questo momento, Marcia scompare nel nulla. Le anticipazioni rivelano che quando Felipe si accorge della scomparsa della sua dolce metà è ormai troppo tardi. Inizialmente l’avvocato pensa che la ragazza sia temporaneamente fuggita poiché troppo agitata per quanto sta accadendo. Ma dove si trova Marcia? Questa situazione segna l’inizio di una nuova fase della trama che vede protagonisti anche Felipe, Genoveva, Ursula e Mauro. La Salmeron appare davvero disposta a tutto pur di ottenere il suo obbiettivo: diventare la moglie dell’Alvarez Hermoso.

Marcia scompare da Acacias, chi l’ha rapita? Mauro e Ursula di nuovo nemici, anticipazioni Una Vita

Chi rapisce Marcia in Una Vita? Le anticipazioni rivelano che la ragazza viene rapita da uno degli scagnozzi di Cesar Andrade. Di chi si tratta? L’uomo non è altro che il vecchio padrone della brasiliana. Il malvivente, in passato, ha reso schiava la povera Marcia, la quale si ritrova nuovamente a vivere un incubo. Ovviamente, dietro a tutto questo c’è lo zampino di Ursula, che porta avanti la sua alleanza con Genoveva. A comprendere ciò è Mauro. L’ex ispettore di Acacias sa molto bene con chi ha a che fare, visto che in passato ha lottato molto con la Dicenta. Ora San Emeterio si ritrova nuovamente a combattere contro la dark lady per aiutare Felipe a ritrovare Marcia!