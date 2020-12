Una Vita anticipazioni italiane 2021, nuovi personaggi ad Acacias: chi sono

Nel corso dei mesi del prossimo anno i telespettatori assisteranno all’arrivo di new entry nella trama della soap opera, che in Spagna sono già diventati grandi protagonisti del quartiere

Il cast di Una Vita in Spagna ha già accolto nel cast nuovi attori. Infatti, nel corso delle prossime puntate italiane in onda nel 2021, i telespettatori assisteranno all’arrivo di diversi personaggi. Nuove storie vengono raccontate e nascondono altri misteri e momenti di tensione. Ovviamente qualche new entry entrano a far parte delle varie trame che riguardano i protagonisti. In particolare, la maggior parte hanno a che fare con la storia di Felipe e Genoveva, i quali continuano a essere al centro della scena. Attualmente nelle puntate spagnole, sono ancora presenti Liberto, Rosina, Casilda, Servante, Servante, Fabiana, Antonito, Lolita e molti altri.

Alcuni personaggi, però, hanno già lasciato da tempo la soap. Ma mentre ci sono protagonisti che abbandonano la scena, altri ne arrivano. Nell’anno 2021 il pubblico di Canale 5 finalmente conoscerà Maite Zaldua. C’è grande attesa per l’ingresso di questo personaggio, visto che inizia una relazione segreta con Camino! Si tratta della nipote di Armando, l’uomo che conquista il cuore di Susana. Interpretata da Ylenia Baglietto, si presenta nel quartiere spagnolo come un’artista e a prendere lezioni di disegno da lei è la figlia di Felicia! Insieme Maite e Camino danno vita alla prima storia d’amore tra due donne nella soap.

Come si può immaginare, questo amore viene contrastato, soprattutto da Felicia. Rosina addirittura decide di far giungere ad Acacias 38 Ildefonso Cortes, con lo scopo di farlo sposare con Camino. Il ragazzo, interpretato da Cisco Lara, è un militare e nipote del ricchissimo aristocratico Marchese de Pontones. Il pubblico di Canale 5 vedrà Felicia innamorata! Ad Acacias arrivano Marcos Bacigalupe e sua figlia Anabel. Interpretati rispettivamente a Marcial Álvarez e Olga Haenke, sono due personaggi che riescono a conquistare in poco tempo il centro della scena. Marcos dopo 30 anni si trova faccia a faccia con Felicia. Tra loro nasce una storia d’amore.

Un’altra new entry ha, invece, a che fare con Genoveva e Felipe. Si tratta di Laura, interpretata da Agnes Llobet. Non è un volto sconosciuto al pubblico Mediaset, in quanto ha rivestito il ruolo di Mencia ne Il Segreto anni fa. La donna giunge nel quartiere e diventa la domestica della casa Alvarez Hermoso. Felipe, però, non sa che deve affrontare non pochi problemi, visto che Genoveva inizia a controllare la cameriera. Insieme a Laura, arriva ad Acacias anche Alodia, la quale lavora in casa Dominguez. Interpretata da Abril Montilla, resta affascinata dal nipote di Bellita.

Si sta facendo notare Soledad, la new entry che lavora come domestica per Marcos! Non è un volto sconosciuto a molti telespettatori: Silvia Marty ha interpretato Ingrid di Paso Adelante. La donna non ha intenzioni positive, infatti si rivela essere un’assassina! Nel quartiere spagnolo giungono, infine, i fratelli Quesada, Aurelio e Natalia. Attualmente in Spagna sono due grandi protagonisti, che entrano a far parte della trama legata a Felipe e Genoveva. I telespettatori hanno già conosciuto l’interprete di Aurelio: si tratta di Carlos de Austria, volto di Cristóbal Garrigues ne Il Segreto. Natalia, interpretata da Astrid Janer, causa problemi al matrimonio di Antonito e Lolita. In seguito, si avvicina a Felipe!