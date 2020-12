Una Vita puntate italiane: chi muore e chi lascia Acacias del 2021

C’è chi arriva e chi va via nel quartiere spagnolo: in particolare, il prossimo anno il pubblico di Canale 5 assisterà a varie uscite di scena e ad alcuni omicidi inaspettati

Una Vita è sempre stato caratterizzato da addii e new entry. Sono diversi i personaggi, anche protagonisti della trama, che hanno lasciato Acacias o che hanno perso la vita. Le anticipazioni spagnole fanno sapere che continuerà a essere così: le trame di tanti abitanti del ricco quartiere spagnolo, che attualmente sono protagonisti della scena nelle puntate italiane, arrivano a una conclusione. Chi muore e chi lascia Acacias nel 2021 durante gli episodi in onda in Italia? Con l’anno nuovo il pubblico di Canale 5 dovrà dire addio a Mauro San Emeterio. L’ex ispettore è tornato di recente nel quartiere e, al momento, sta aiutando Felipe e ritrovare Marcia. Aveva lasciato Acacias diversi anni fa, dopo essere stato un grande protagonista insieme a Teresa Sierra. Ebbene la sua permanenza questa volta è abbastanza breve.

Infatti, dopo aver aiutato Felipe a riportare Marcia nel quartiere, Mauro parte. Per lui è previsto un lieto fine, visto che Yolanda decide di seguirlo. Molto tempo dopo, tocca anche a Emilio e Cinta lasciare Acacias. La trama per questa giovane coppia ha una conclusione, subito dopo il matrimonio. Non si sa se i due innamorati faranno in futuro il loro ritorno. Fino a ora, non è stato segnalato nulla al riguardo dalle anticipazioni spagnole. Un altro volto che va via è Susana, la quale ritrova l’amore con Armando. Quest’ultimo le propone di lasciare Acacias e lei accetta la proposta. Anche Camino non è più presente nella trama spagnola, che è distante da quella in onda in Italia di circa un anno. La giovane Pasamar diventa una grande protagonista nel corso delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 nel 2021.

Le anticipazioni rivelano che Camino dà vita alla prima storia d’amore tra due donne all’interno della soap. La figlia di Felicia si innamora per Maite, un volto che i telespettatori conosceranno tra poco. Il loro amore, come si può già immaginare, viene contrastato. Nei prossimi mesi, però, il pubblico assisterà anche a degli omicidi! Innanzitutto, Ursula perde tragicamente la vita dopo essersi scontrata a lungo con Genoveva. La Dicenta, grande protagonista della soap da anni, non fa più parte della trama in Spagna ormai da tempo. Dopo di lei, la Salmeron uccide anche Marcia! Dunque, il pubblico vedrà Felipe soffrire molto.

Infine, sempre nel 2021, dovrebbe avvenire la morte di Felicia. La ristoratrice perde la vita in modo misterioso e solo ora in Spagna è stato scoperto chi è il vero assassino.