Una Vita, addio a Susana: l’attrice lascia la soap con dolore, scelta difficile

Una Vita dice addio a Susana Ruiz! Si tratta di un volto importante ed essenziale del quartiere di Acacias. Dopo ben 1359 capitoli alle spalle, l’attrice Amparo Fernández ha scelto di salutare la sarta. Come avverrà l’uscita di scena di Susana? Le anticipazioni spagnole rivelano che la Ruiz ritrova l’amore con Armando. Dopo un bacio romantico nel centro del quartiere, l’uomo proporrà alla sarta di andare a vivere insieme a New York. In questo modo, la sarta lascerà Acacias e tutti i suoi amici. Un addio inaspettato, visto che si tratta di un volto da sempre molto presente nella trama. A parlarne oggi ci pensa la stessa attrice, in una nuova intervista su DiezMinutos. Quando approdò nel cast della nota soap opera spagnola, nel 2015, la Fernández era nonna di due gemelli. Cinque anni dopo e con più di 1.300 capitolo alle spalle, ha ben tre nipoti ed è desiderosa di vivere nuove sfide professionali. L’interprete di Susana sente che sta invecchiando e vuole, pertanto, approfittare del suo tempo per realizzare altri progetti. Con grande dolore si ritrova così a dire addio alla sarta di Acacias 38.

L’attrice fa sapere che porterà la soap sempre nel suo cuore, in quanto le ha dato molto. Ma ora le hanno offerto di prendere parte allo spettacolo Shadow and Reality, nel teatro spagnolo di Madrid, e ha scelto di accettare. La sua è stata una decisione difficile, soprattutto perché di ritrova a lasciare tutti i suoi colleghi e, in particolare, Sandra Marchena (Rosina) con cui ha stretto un legame molto forte. Tutti loro le mancheranno molto! Non hanno potuto organizzare una festa per il suo addio alla soap, a causa del Coronavirus. Ma a le hanno riservato una bellissima sorpresa sul set Anita Del Rey (Trini), Inés Aldea (Celia) e Cristina Plazas (María Luisa). Con sé, la Fernández ha scelto di portare le forbici che Susana utilizzava per tagliare i vestiti, ma soprattutto i momenti che non potrà mai dimenticare.

Susana le ha insegnato molto. In particolare, le ha fatto comprendere com’era la vita in una società in cui ci si sentiva costretti a seguire delle regole che magari non si condividevano. Non ha avuto il tempo di realizzare il fatto che non fa più parte della serie. In questi anni ha sentito la mancanza della sua famiglia. Una parte vive a Maiorca e un’altra a Valencia, dove lei è nata nel 1961.

Al momento, però, continuerà a vivere a Madrid, per continuare a portare avanti i suoi progetti professionali. Nonostante ciò, cercherà di trascorrere più tempo con la sua famiglia e di godersi le sue due passioni: leggere e ballare.

