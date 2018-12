Un posto al sole, anticipazioni dal 10 al 15 dicembre: Elena scopre tutto su Vera

Un Posto al sole, ecco cosa accadrà la prossima settimana nella famosa soap di Rai Tre

Un Posto al sole. Marina Giordano è ormai tornata ai vertici dei Cantieri, mentre Vera è impegnata nelle deposizioni in aula. Alberto cerca di dimostrare tutta la sua innocenza anche se, almeno per il momento, non sembra ancora riuscirci. Il rapporto tra Elena e Valerio Viscardi diventa sempre più freddo e, infatti, la loro relazione arriva al capolinea. Adele è sfuggente a causa delle continue violenze fisiche e psicologiche ricevute da parte di Manlio, suo marito. Questa strana situazione inizia a creare dei forti sospetti in Susanna. La fidanzata di Niko scoprirà tutta la verità riguardo ai suoi genitori? Intanto Filippo e Serena hanno smascherato Flora grazie anche e soprattutto all’aiuto del maggiordomo della lussuosa villa. Ma, cosa accadrà durante la prossima settimana? Ecco tutte le anticipazioni dal 10 al 15 dicembre 2018!

Lunedì

Le speranze di Alberto di dimostrare la colpevolezza di Vera e, quindi, la sua totale innocenza sono legate nella deposizione di Valerio. Contraria al trattamento di favore riservato a Filippo e Serena, Beatrice convince Niko ad alzare la parcella. Guido è sfinito dall’atteggiamento distaccato di Cinzia.

Martedì

Durante il processo, dopo le continua accuse di Alberto contro Vera e Valerio, Elena si rende conto che la madre le sta nascondendo qualcosa sull’omicidio di Veronica Viscardi. Mentre Diego ha l’ennesima prova di quanto lui e Beatrice siano diversi, Rossella apprende con tanto dispiacere che Patrizio non tornerà a Napoli per il weekend.

Mercoledì

Mentre Valerio cerca un confronto con Elena, l’ingiusta permanenza in carcere mette in pericolo la vita di Alberto Palladini. Quando tra Adele e Manlio sembra tornare il sereno, un nuovo motivo di scontro rischia di rovinare il rapporto tra i due genitori di Susanna. Intanto, Rossella è indecisa se raggiungere Patrizio al Alba oppure no e, Silvia sembra averne intuito tutte le ragioni.

Giovedì

Dopo aver appreso tutta la verità su Vera, Elena deve decidere da che parte voler stare. Intanto Valerio si sente in colpa per aver condannato l’amico di infanzia ad un’ingiusta detenzione. Spiazzando Adele, il colonnello Manlio decide di invitare a cena Giulia e Denis.

Venerdì

Valerio vive una profonda crisi interiore che lo porterà a prendere una clamorosa decisione. Intanto Adele si prepara ad accogliere gli invitati a cena ma non tutto va come sperato. Nonostante le continue interferenze di Otello e Renato, Raffaele è sempre più convinto di voler realizzare un presepe coi fiocchi a Palazzo Palladini.