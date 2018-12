Un posto al sole: Valerio si autoaccusa dell’omicidio di Veronica

Un posto al sole anticipazioni: Valerio difende Vera e Alberto

Un posto al sole. La vicenda sulla morte di Veronica Viscardi si fa sempre più complicata. Seppur la colpevole vaga a piede libero a Palazzo Palladini, il processo contro Alberto procede in aula. Nella soap più seguita di Rai Tre, nessuno sembra voler denunciare Vera per aver commesso l’omicidio del momento. Roberto Ferri la protegge per chissà quale scopo, Marina Giordano cerca di tenerla a bada per appropriarsi nuovamente dei Cantieri e, Valerio, il padre non vorrebbe mai rinchiuderla in un carcere a vita. D’altronde trattasi pur sempre di sua figlia! Ma, chi si armerà di così tanto coraggio affinché la realtà dei fatti venga finalmente fuori? Il settimanale Nuovo Tv lancia un’importantissima novità sulla vicenda.

Alberto è stato ingiustamente arrestato, mentre Vera è l’unica colpevole dell’omicidio della zia

Mentre Alberto Palladini subisce una brutale aggressione all’interno del carcere in cui è stato rinchiuso, Valerio cerca di proteggere la figlia Vera e, nel farlo, toglie la difesa all’amico detenuto. Questo, nel saperlo, resta deluso e amareggiato dal comportamento del Viscardi e litiga con tutti gli altri compagni. Un grave evento lo attende. Palladini viene accoltellato, come precedentemente rivelato. Davanti alla notizia, Valerio, interpretato dall’attore Fabio Fulco, non può che restare esterrefatto. Come reagirà adesso l’imprenditore sapendo che l’amico ha subito un vile atto nel posto in cui è stato sbattuto ingiustamente?

Valerio e il suo grande gesto nei confronti dell’amico Alberto

Sovrastato dalla tensione e dall’angoscia per i vari eventi avvenuti nelle ultime puntate, Valerio prende una dura e coraggiosa decisione. Il padre di Vera, infatti, si recherà dal commissario Giovanna Landolfi e, dinnanzi a lei, si autoaccuserà dell’omicidio della sorella. Così facendo salverà la figlia e l’amico di infanzia. Giovanna intuirà immediatamente che la versione di Valerio non corrisponde a realtà. Nonostante la falsa deposizione, Viscardi finirà ugualmente in carcere? L’unica cosa certa è che, dopo ciò, la relazione nata con Elena Giordano non avrà più un futuro.