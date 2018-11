Un Posto al sole anticipazioni, Alberto Palladini accoltellato in carcere

Un posto al sole anticipazioni, uno dei protagonisti subirà una brutale aggressione

In carcere da ormai troppo tempo, Alberto Palladini è disperato perché non riesce a dimostrare la sua innocenza. Seppur gli unici a conoscere la verità sulla morte di Veronica Viscardi sono Vera, Roberto, Valerio e Marina, nessuno di questi pensa ad Alberto. Il solo a riflettere sulla situazione ambigua creatasi nei confronti del Palladini è Valerio, nonché amico di infanzia dello stesso detenuto. Il padre della ragazza, infatti, dopo aver scoperto che ad uccidere la sorella è stata proprio Vera, è sempre più in conflitto con se stesso. Il grande dilemma per il personaggio interpretato da Fabio Fulco è: continuare a coprire la figlia o scagionare Alberto dal carcere? Il settimanale Nuovo Tv ci svela delle importanti anticipazioni su quello che è il futuro di Palladini.

Nelle prossima puntate Alberto sarà vittima di un drammatico incidente

Proprio nelle prossime puntate, l’avvocato Palladini, teso per il processo che lo attende, andrà contro tutti i detenuti, compreso il suo compagno di cella. Quest’ultimo non perdonerà certi atteggiamenti di Alberto e, provvederà insieme ad altri, a fargliela pagare pesantemente. All’interno del carcere, infatti, l’amico di Valerio subirà una brutale aggressione che lo metterà in grave pericolo di vita. Una violenta lite con tutti gli altri detenuti porterà Alberto ad avere la peggio. L’avvocato, infatti, verrà accoltellato dal resto del branco e resterà a terra in una pozza di sangue, fino all’arrivo degli agenti.

Quale decisione prenderà Valerio dopo le condizioni di Alberto Palladini?

Tutto adesso sembra essere nelle mani di Valerio Viscardi che, seppur confuso, dovrà scegliere se fare giustizia o meno. Il noto imprenditore opterà per l’ingiusta copertura della figlia Vera o, darà una mano al suo amico Alberto che si trova tra la vita e la morte in ospedale? Non ci resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole per scoprire ulteriori dettagli sulle strane vicende del momento.