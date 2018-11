Un Posto al sole, anticipazioni dal 19 al 23 novembre: Ferri sposa Vera?

Un posto al sole, cosa succederà la prossima settimana? Ecco tutte le anticipazioni della soap

Un posto al sole. Marina è sempre più decisa a convincere Elena ad interrompere la relazione con Valerio. Intanto, quest’ultimo trova la figlia in una clinica svizzera e prova a portarsela nuovamente a Napoli. Roberto, scopre la verità sul padre della ragazza e non si spiega come abbia potuto trovarla. Patrizio è in procinto di lasciare Napoli e Rossella non la prende proprio bene, Silvia prova a consolarla. Ma, cosa succederà nella settimana dal 19 al 23 novembre 2018? Di seguito tutte le anticipazioni sulla soap di Rai Tre.

Lunedì

Ferri e Marina portano avanti il loro diabolico piano ai danni delle imprese Viscardi. Elena decide di seguire i suoi sentimenti per Valerio, nonostante le parole della madre. Intanto Patrizio è sul punto di litigare con Arianna per un dettaglio contrattuale.

Martedì

Dopo essere stato messo in guardia da Elena, Valerio sembra deciso a procedere con l’interdizione di Vera. Patrizio vorrebbe lasciare il Vulcano per seguire la sua nuova professione, ma Arianna vuole che rispetti il preavviso. Mentre i due sono ai ferri corti, Raffaele trova una soluzione.

Mercoledì

Quando scopre che Vera intende sposare Roberto, Valerio sconvolto decide di intervenire. Diego è in crisi perché non sa se accettare l’aiuto del padre. Vittorio sempre più geloso di Anita, tenta di carpire qualche informazione ad Alex.

Giovedì

Dopo aver appreso la scioccante verità su Vera, Valerio deve decidere se mantenere il segreto o confessare tutto alla polizia scagionando, cosi, Alberto. Serene riceve la convocazione per sottoporsi all’esame del Dna. Messa alle strette da Vittorio, Alex s’improvvisa detective per scoprire se tra Anita e Ivan ci sia un’intesa sentimentale.

Venerdì

Ferri esige un maggior controllo su Vera in clinica. L’atteggiamento possibilista di Serena in merito alla proposta di accordo sull’eredità della cugina, entra in conflitto con la diffidenza di Filippo.