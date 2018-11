Un Posto al sole, anticipazioni dal 12 al 16 novembre: Patrizio lascia Napoli?

By

Un posto al sole: ecco tutte le anticipazioni della prossima settimana. Cosa succederà tra Ferri e Marina?

Un posto al sole. Marina è sempre più spietata nel ricattare Roberto Ferri, il quale cerca di convincere Valerio ad unire le forze e, quindi, le due imprese. Elena è sollevata nel rivedere la madre riprendersi pian piano anche se, un duro colpo la attende. Infatti, proprio l’attrice che interpreta la giovane Giordano, ha raccontato di trovarsi davanti ad un bivio. O Valerio o la famiglia. Accanto a chi sceglierà di stare Elena? Diego e Beatrice non sembrano aver tanto in comune, proprio a questo proposito, Raffaele cerca di mettere in guardia il figlio. Niko e Susanna continuano a progettare il loro futuro a casa Poggi. Ma, cosa succederà nella settimana dal 12 al 16 novembre 2018? Ecco tutte le anticipazioni della soap.

Lunedì

Il piano di Marina e Ferri sembra andare avanti. Intanto Valerio decide di cercare la clinica svizzera dov’è ricoverata la figlia. Adele, mamma di Susanna, teme che suo marito Manlio possa scoprire che sta segretamente aiutando Niko e la figlia a realizzare il loro sogno.

Martedì

Dopo essere stata messa al corrente di tutti gli inganni di Ferri, Vera prende un’assurda decisione. L’ incontro in radio tra Michele e i suoi nuovo alunni, crea una spiacevole sorpresa.

Mercoledì

Mentre a Patrizio si presenta un’opportunità di lavoro, qualcuno potrebbe essere preso dallo sconforto. Valerio, intanto, non si da per vinto nello scontro con Ferri. Marina cerca di arginare la disponibilità di Elena nei confronti del nuovo compagno. Sfiduciato, Michele rivede la sua decisione iniziale.

Giovedì

Adele Piscardi continua a occuparsi della ristrutturazione di casa Poggi ma, teme che il marito possa scoprire tutto. Vera, intanto, mette Ferri davanti ad una difficile scelta. Patrizio deve decidere se accettare o meno la nuova proposta di lavoro.

Venerdì

Sollecitato da Marina, Roberto torna in clinica da Vera per cercare di rassicurarla ma, quest’ultima gli farà un’inaspettata proposta. Patrizio riflette sul suo futuro professionale che potrebbe portarlo lontano da Napoli e dalla sua Rossella.